Esta escena de Tienes un e-mail fue totalmente improvisada por Tom Hanks

Con el pasar del tiempo, muchas películas como Tienes un e-mail se han convertido en clásicos. Algunas fueron parte de un guion. Sin embargo, hay algunos momentos en los que los actores, como en este caso, Tom Hanks, hizo una escena totalmente improvisada. ¿Te imaginas cuál es?

Simplemente, en esta escena en particular, Tom Hanks desarrolló su talento y su imaginación con una frase totalmente improvisada que le salió increíble. El actor le dio rienda suelta a sus emociones más genuinas y logró un momento inolvidable que los directores decidieron dejar en la versión final.

Se trata del momento en el que dice: “Menos mal que no fue el pez”. Esa, fue una improvisación de Tom Hanks en Tienes un e-mail. Se trató de la exitosa comedia romántica en el año 1998, donde fue la primera vez que el personaje de Hanks iba a la librería, llevaba globos y un pez dorado.

Fue en el momento en el que salió de la tienda y accidentalmente estrelló todos los globos contra la puerta. En ese momento, a Tom Hanks se le ocurrió decir: “Menos mal que no fue el pez” y, a pesar de que la frase no estaba en el guion original, fue una divertida reacción que llegó a la versión final de la película.

Otras curiosidades de Tienes un e-mail

Además de haber vivido ese accidente gracioso en la escena donde el personaje de Joe accidentalmente cierra la puerta de la tienda de Kathleen y Tom Hanks improvisó la famosa frase que luego se mantuvo, hay otras curiosidades que hicieron al éxito de Tienes un e-mail.

La directora Nora Ephron es quien decidió reunir a Meg Ryan y Tom Hanks luego de haber pasado 5 años de aquel éxito de la película 'Algo para recordar'. Para quienes volverían a ver Tienes un e-mail, es importante saber que fue un remake de la versión de la película de 1940 “El bazar de las sorpresas” protagonizada por James Stewart y Margaret Sullavan.

Tom Hanks y Meg Ryan en Tienes un e-mail.

Otra improvisación maravillosa de Tom Hanks en Forrest Gump

Ahora bien, todos han cometido algún error alguna vez y los actores no son una excepción. Ya sean frases olvidadas o inventadas, desperfectos en el material o una improvisación, algunas veces terminan siendo belleza pura.

En el caso de Tom Hanks, no fue la única vez que hace una de las de él, con su talento inigualable. Fue la frase en la película Forrest Gump cuando se presenta diciendo "Me llamo Forrest Gump. Todos me llaman Forrest Gump" que, al parecer, no estaba en el guión. Sin embargo, Hanks dijo la última parte por accidente y finalmente, decidieron dejarla.

¿Cuál es tu película favorita de Tom Hanks?