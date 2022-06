Consejos fundamentales para evitar ataques de los perros pitbull

El pitbull terrier americano es una raza de perro, originaria de Estados Unidos, que surgió a partir de la raza de los bull-and-terriers, importados desde el Reino Unido en el siglo XIX. Estos perros, años atrás fueron utilizados para las peleas de perros, actualmente prohibidas. En los últimos años se han hecho conocidos en el mundo como los una de la razas de perros más agresivas, peligrosas y hasta asesinas, en ocasiones. Sin embargo, muchos médicos veterinarios aseguran que todo eso se da cuando el entorno en el que se cría el animal es peligroso o violento, enseñándole las pautas para atacar.

La raza pitbull tiene muchos mitos y estereotipos alrededor, como los que mencionamos anteriormente. Es que se trata de animales muy macizos, con mordida fuerte y sostenida, que los hace potencialmente peligrosos cuando muerden a su presa. No obstante, esto puede pasar cuando el animal carece de socialización y de métodos para descargar su energía, como juegos o paseos. Además, no hay que demonizar la raza, puesto que cualquier animal que se haya criado en un ambiente agresivo es propenso a atacar cuando algo le disgusta, no tiene que ver específicamente con el pitbull.

Cómo educar a los perros para evitar ataques

María Virginia Ragau, veterinaria y especialista en etología clínica, explicó a Infobae que uno de los puntos más importantes en la crianza de un perro, para evitar todo tipo de agresividad sin importar la raza, es el proceso de sociabilización: "A cualquier cachorro lo tenemos que acostumbrar a estar con personas de todas las edades, con diferentes características y capacidades; socializar en diferentes ambientes y lugares, acostumbrarlo a los ruidos de la calle y por sobre todo a estar con otros perros. De esa manera, empezamos a armar pautas para evitar que a futuro haya problemas de agresividad".

La experta también especificó que es importante jugar con ellos y cómo es el tipo de juego. En el caso de los perros grandes o macizos como el pitbull, el dueño debe evitar todo lo que lo incite a morder y a gruñir, la interacción siempre debe ser controlada. Por esto se deben evitar juegos con tirones o gritos. Además es recomendable acostumbrarlo a usar collar fijo y sacarlo a pasear por la calle con el bozal canasta. Por último, hay que enseñarles, desde cachorros, dónde pueden comer, dormir y hacer sus necesidades, para evitar conflictos cuando se los saque a pasear.