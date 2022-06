La película que pondrá fin al retiro de Cameron Diaz es una producción de Netflix y la estelarizará junto a Jamie Foxxx

Cameron Diaz, actriz de cine y modelo estadounidense ha emocionado a sus fans al afirmar que volverá a los sets de grabación junto a Jamie Foxx. La actriz saltó a la fama en la década de 1990 por sus papeles en películas como “La Máscara”, “La boda de mi mejor amigo” y “There's Something About Mary”. Otras películas por las que es conocida son “Los ángeles de Charlie” y su secuela. La artista ha sido cuatro veces nominada al premio Globo de Oro por su participación en las películas “Being John Malkovich”, “Vanilla Sky”, “Gangs of New York” y “There's Something About Mary”. Además, en 2013, fue nombrada la actriz mayor de 40 años mejor pagada en Hollywood.

Jamie Foxx, es un actor, comediante, productor discográfico y cantante de R&B estadounidense. Foxx se hizo muy conocido por su interpretación de Ray Charles en la película biográfica “Ray” de 2004, por la que ganó un Premio Óscar, un Globo de Oro, un BAFTA y un Premio del Sindicato de Actores como “Mejor Actor”, siendo uno de los pocos actores Afroamericanos en ganar los premios principales en la industria cinematográfica. Ese mismo año, fue nominado al Óscar al “Mejor Actor de Reparto” por su papel en la película policial “Collateral”. Además ha interpretado al personaje de "Electro" en “The Amazing Spiderman 2” en 2014 y en “Spider-Man: No Way Home” del 2021.

Es así que Cameron Diaz sale de su retiro para una película de Netflix junto a Jamie Foxx. Ambos trabajarán en la comedia de acción de Netflix "Back in Action", auqnue los detalles de la trama aún se mantienen en secreto,. Los actores compartieron pantalla anteriormente en “Un domingo cualquiera” y “Annie”.

Foxx hizo el anuncio de la nueva película en Twitter, compartiendo el audio de una llamada telefónica con Díaz, quien parece no encontrar las palabras para decirle al mundo que regresará a la pantalla grande luego de su largo retiro.

Imagen: El mundo

Sobre el momento, las palabras de Jamie Foxx fueron las siguientes: Cameron I hope you aren’t mad I recorded this, but no turning back now. Had to call in the GOAT to bring back another GOAT. @CameronDiaz and I are BACK IN ACTION - our new movie with @NetflixFilm. Production starting later this year!!” En 2018 Cameron Diaz declaró: “Estoy semijubilada”.