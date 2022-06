Las pistas que indican que William Levy y Elizabeth Gutiérrez se han reconciliado

William Levy actor y modelo estadounidense de origen cubano, se ha vuelto noticia a causa de una posible reconciliación con su ex pareja. El actor inició su carrera en telenovelas en Miami, trabajando en producciones de “Venevisión Internacional” que se transmitieron originalmente en Estados Unidos de América por la cadena hispana “Univision”. Debutó en “Olvidarte jamás”, protagonizada por Sonya Smith. Posteriormente actuó en “Mi vida eres tú”, con Scarlet Ortiz y Jorge Aravena. Su siguiente proyecto fue la telenovela “Acorralada”, donde actuó al lado de Mariana Torres. En esa producción interpretó a Larry Irazabal hermano de Maximiliano Irazabal encarnado por David Zepeda.

Elizabeth Gutiérrez es una actriz, modelo y empresaria estadounidense de ascendencia mexicana; conocida por su participación en telenovelas, particularmente en “El rostro de Analía” y por su relación con el actor William Levy con quien tiene un hijo llamado Christopher Alexander, nacido en marzo de 2006 y una hija nacida en lOmarzo de 2010.

Elizabeth y William Levy anunciaron su separación en enero de 2022 tras casi 20 años de relación, no obstante podría haber una reconciliación de la pareja. Todo se debe a los últimos mensajes que ambos actores han compartido en sus redes sociales los cuales señalarían que podrían darse otra oportunidad como pareja.

Recientemente William Levy compartió en sus historias de Instagram el siguiente mensaje: “¿Sabes cuál es la gente que realmente vale la pena? La que pide perdón, la que te habla si te extraña, la que vuelve a hablar contigo después de discutir porque no quiere estar mal contigo”. “Si tienen esa persona. Cuídenla. Porque no se encuentra fácilmente”, agregó el actor.

Imagen: Instagram William Levy

Además William Levy compartió una frase del fallecido cómico Robin Williams: “Solía pensar que lo peor de la vida era terminar solo. No lo es. La peor de la vida es terminar con gente que te hace sentir solo”. Como si eso n fuera suficiente el actor también escribió en sus historias de Instagram lo siguiente: “Aprendí que estar enamorado es la más bella de las locuras”. Los rumores de que los mensajes encriptados sean para Elizabeth Gutiérrez se deben a que ella también compartió un mensaje en Instagram: “Las palabras no me lastimaron. La persona que me las dijo, sí”. La también actriz también compartió la frase: “Rezo a Dios para que cure lo que sea que duela”, agregó.