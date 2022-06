Millie Bobby Brown y Netflix ya probaron ser una fórmula exitosa. La saga de Stranger Things lo ha dejado más que claro, pero la plataforma de streaming y la actriz están decididos a ir por más. Ahora, integran e impulsan un proyecto de ciencia ficción que será dirigido por los reconocidos hermanos Russo y que se llamará 'The Electric State'. Se trata de una adaptación de la novela ilustrada de Simon Stålenhag, un artista y diseñador que se ha vuelto un guía inspirador para las producciones que tienen a la ciencia ficción como eje temático ordenador. Incluso la muy reputada y celebrada Tales from the Loop se inspiró a partir de sus creaciones.

Millie Bobby Brown y Netflix se unen para un nuevo proyecto

La nueva apuesta de Netflix con Millie Bobby Brown

La historia se proyecta varios cientos de años hacia el futuro, en el que la especie humana logra una convivencia relativamente armónica con robots. En ese contexto, una adolescente (Millie Bobby Brown) crea un vínculo amistoso con un robot con quien comparte distintas actividades hasta que ella comprende que la máquina le ha sido enviada por su hermano desaparecido. Ella y el robot se disponen en consecuencia a encontrar al niño, descubriendo una gran conspiración en el proceso y atravesando todo el Oeste de Estados Unidos.

Según los realizadores del proyecto, el film podría incluir en su reparto, además de la ya mencionada Millie Bobby Brown, al actor Chirss Patt, quien viene de protagonizar tanques como Jurassic World: Dominion, los distintos episodios de Marvel y sus futuras participaciones en Super Mario Bros, Garfield, aparte de la reciente La lista final para Amazon.

Según informa The Hollywood Reporter el proyecto estaba, en un principio, en manos de Universal, pero finalmente consideraron que su presupuesto era demasiado elevado y recaló en Netflix. El filme tendrá un costo que superará los 200 millones de dólares. El guiónestará a cargo de Christopher Markus y Stephen McFeely, quienes ya habían trabajado anteriormente con los hermanos Russo tanto en las películas de los Vengadores como en El agente invisible.