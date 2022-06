La historia de la película maldita que sepultó la carrera de su director y acabó con todos los involucrados

Annie es una película de 1982 dirigida por John Huston y con coreografía por Arlene Phillips. La película es una adaptación del musical de 1977 del mismo nombre. La película se sitúa en 1933, después de la Gran Depresión, donde una joven huérfana llamada Annie vive en el “Hogar para Niñas de Hudson St.” en la ciudad de Nueva York , dirigido por la señorita Hannigan, una alcohólica cruel que obliga a las huérfanas a limpiar el edificio a diario. Con la mitad de un relicario como su única posesión, Annie se mantiene optimista de que sus padres, que la dejaron en la puerta cuando era un bebé, regresarán por ella. Más tarde Annie se escapa con la ayuda de un lavandero llamado Sr. Jules Bundles y adopta un perro callejero, al que llama Sandy. Desafortunadamente, un oficial de policía devuelve a Annie al orfanato poco después

John Huston fue un director, guionista y actor de cine estadounidense naturalizado irlandés. Como director, realizó 37 largometrajes, escribiendo la mayoría de los guiones de estos. De su filmografía destacan clásicos como “El halcón maltés”, “El tesoro de Sierra Madre”, “La jungla de asfalto”, “La reina de África” o “El hombre que pudo reinar”. Está considerado como uno de los mejores directores del cine clásico estadounidense, pese a que se encuentra minusvalorado por ciertos sectores de la crítica.

No obstante, el director no tuvo tanta suerte con “Annie” ya que la adaptación a la pantalla grande del musical que triunfaba en Broadway fue una apuesta que no resultó como se esperaba. El musical en Broadway contaba con la aclamación crítica y siete premios Tony, además de un Grammy.

Para el paso de la obra al cine, Albert Finney, Carol Burnett, Bernardette Peters, Ann Reinking, Tim Curry y la pequeña Aileen Quinn fueron las principales estrellas del elenco para recrear la historia de éxito musical bajo la dirección de John Huston.

Imagen: Cine Maldito

La película “Annie” inició el rodaje en abril 1981 y finalizó el 4 de septiembre de ese mismo año con un costo de 35 millones de dólares. La película Involucró a un variopinto equipo de casi dos mil personas. La película generaba gran emoción en los fanáticos por lo que 500 curiosos que se acercaron a ver el rodaje de su secuencia final. Cinco mil personas fueron a su premiere mundial en el “Radio City Music Hall” en una función a beneficio del canal de televisión educativo de la comuna cuyos tickets tenían como valor mínimo 500 dólares. Tristemente el film de John Houston fue un fracaso contundente ya que tuvo cinco nominaciones al Razzie, incluyendo peor film del año y el premio a la peor actriz secundaria. Además recaudó 5,3 millones de dólares en su estreno norteamericano y completó su carrera con un total de 57 millones de recaudación en Estados Unidos y Canadá, pero los costos de lanzamiento fueron tan altos que no jamás alcanzaron a cubrirse.