Fue una joven promesa de la actuación de la mano de Cris Morena, brilló en Rebelde Way, y hoy cuenta su verdad

Victoria Maurette es una actriz, cantante y compositora argentina quien apareció por primera vez en televisión en 2002 de la mano de Cris Morena en “Rebelde Way” interpretando a Victoria «Vico» Paz. La artista también participó en las giras por Israel, realizadas en 2003, por el grupo “Erreway”.

A pesar del éxito de la tira, Victoria Maurette pasó por malos momentos: “En el momento no me daba cuenta de lo que me estaba afectando la fama, porque yo soy muy de vivir el presente intensamente y también porque era chica y no tenía la capacidad de ponerme a pensar lo que estaba sucediendo, y tampoco había redes sociales. Nunca pensé que iba a ser un programa que trascendiera tanto”, afirmó la actriz en Teleshow.

La actriz de “Rebelde Way” reveló que sufría bullyng: “Venía del colegio, donde pasé por cuestiones que me generaron inseguridades, entonces al entrar en este programa y de repente un montón de exposición, siento que fue mucho….Sufrí mucho bullying de chica, pero tengo una personalidad muy para afuera, de ´yo puedo con todo´, y siempre seguí para adelante”.

Victoria Maurette también habló sobre su relación con los actores: “Yo me llevaba muy bien con Felipe, Benja, Angie Balbiani. Con Luisana también me llevaba bien, pero obviamente teníamos diferentes edades, entonces por ahí con Angie que era más de mi edad compartíamos más, charlábamos otras cosas. Pero en líneas generales me llevaba bien con todos”, recuerda sobre las grabaciones.

Imagen: Instagram Rebelde Way 2002

La actriz de “Rebelde Way” reveló lo mal que se sintió con el fin de la novela: “Cuando terminás cualquier proyecto actoral, es como que sentís un vacío. Fue mi primer trabajo oficial, y también era súper intenso porque era estar filmando día de semana, fines de semana estar de gira, era súper vertiginoso, entonces cuando no estuvo más, se sintió. Te tenés que reacomodar en la vida cuando terminás algo así, pero nuestro laburo siempre es inestable, la vida del artista es así. Con los años, me fui acostumbrando un poco a ese vacío, ya no lo siento tan existencial. Obviamente que hay momentos que uno está perdido, pero son parte del crecimiento”. A ello Victoria Maurette añadió: “Hoy estoy haciendo música, siento que es un canal en donde yo me puedo explayar más íntimamente, soy yo. Cuando actúo, estoy interpretando un personaje, y obviamente que uno pone cosas de uno, pero la música es un proyecto más personal”.