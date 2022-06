Toma aire antes de conocer la enorme fortuna de Natalie Portman, protagonista de Thor

Natalie Portman, actriz, directora y productora israelí nacionalizada estadounidense, sin dudas tiene una exitosa carrera, por lo que hoy te revelamos los números de su fortuna. La artista es una de las pocas actrices que ha ganado los cuatro premios más importantes del cine por una misma película: el Óscar, el BAFTA, el Globo de oro y el Premio del Sindicato de Actores por su trabajo en “Black Swan” en 2010. Por estos días la actriz está en boca de todos por su trabajo en Thor: Love and Thunder.

Natalie Portman debutó en el cine siendo apenas una niña, en la película francesa “Léon” en 1994, donde encarnó el papel de una huérfana que es salvada por un asesino a sueldo. En la década de 1990, interpretó varios papeles protagonistas en filmes como “Beautiful Girls” y “Anywhere But Here”. En 1999, mientras trabajaba en la filmación de “Star Wars”, ingresó en la Universidad de Harvard en la carrera de psicología, especialidad psicología educativa y obtuvo su licenciatura en 2003. Luego, prosiguió sus estudios en el Yale, donde amplió sus estudios de doctorado en psicología educativa. Claramente la actriz tiene un cerebro único por lo que no es de extrañar que haya hecho una gran fortuna con él. La estrella Thor: Love and Thunder, siempre se ha mostrado comprometida con las causas que considera justas y muy criteriosa al momento de dar su opinión.

En 2001, Natalie Portman participó en la obra de teatro “La gaviota” del escritor ruso Antón Chéjov. En 2005, por su actuación en el drama “Closer”, fue acreedora de un Globo de Oro a la “Mejor actriz de reparto” y fue nominada a un premio Óscar en la misma categoría. Para su papel protagonista en “V de Vendetta” se rapó la cabeza y aprendió a hablar con acento británico, esta actuación le valió un premio Saturn a la “Mejor actriz”. Posteriormente, interpretó el papel principal en las películas históricas “Los fantasmas de Goya” y “The Other Boleyn Girl”.

Increíblemente, en mayo de 2008, Natalie Portman se convirtió en el miembro más joven del jurado de la 61.ª edición del “Festival de Cannes”. Ese mismo año, debutó como directora en el cortometraje “Eve”, el cual fue estrenado en la 65.ª edición del “Festival Internacional de Cine de Venecia”.

Imagen: Instagram Natalie Portman

Es poco sabido que la actriz cuyo nombre real es Neta-Lee Hershlag, posee una gran fortuna de 90 millones de dólares. Natalie Portman probablemente es conocida por las generaciones más jóvenes por interpretar a Jane Foster, el interés amoroso del Dios del trueno Thor en la películas del universo cinematográfico de Marvel: “Thor”, “Thor: Un mundo oscuro” y próximamente “Thor: Love and Thunder”.