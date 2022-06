El impensado sufrimiento de Taína, la pequeña hija de Valeria Mazza

Valeria Mazza, modelo, conductora y empresaria argentina recientemente ha pasado por un complicado momento familiar a causa de sus hijos. El éxito de la reconocida Valeria no solo se debe a su carrera en el modelaje de alta costura, sino también a sus actividades sociales entre los que se encuentran el cargo de “Embajadora Internacional de Olimpíadas Especiales” y madrina del área pediátrica de alta complejidad del Hospital Universitario Austral de Pilar.

La modelo, se ha convertido además en una exitosa empresaria. Con su línea de perfumes “VM Beauty”, su revista “Valeria Mag” y su marca de anteojos “Valeria Mazza Eyewear” ha llegado a los mercados de España, Francia, Italia, Alemania y Estados Unidos. En 1998, la empresaria contrajo matrimonio con el empresario Alejandro Gravier con quien tiene cuatro hijos: Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína. Hace no mucho tiempo, Valeria Mazza fue consultada por distintos medios debido a que su hijo, Tiziano Gravier de 20 años, recibió una violenta golpiza a la salda de un boliche en la ciudad de Rosario, donde la familia se encontraba para pasar unos días de relax.

Valeria Mazza recibió una llamada en plena madrugada de Balthazar, para avisarle lo que había sucedido con Tiziano y pedirle auxilio. Fue así que la conductora acudió al lugar de inmediato donde se encontró con una escena inquietante.

Allí la modelo se encontró con Tiziano Gravier quien había sido brutalmente golpeado por dos hombres quienes le generaron una fractura de mandíbula. Esto parecen haber generado problemas a su hija menor, Taína de 14 años. Sobre ello Mazza reveló: “Anoche estábamos con Taína, en un momento se puso sensible, a llorar, y dijo: 'Yo pensé que lo de Tiziano no me había afectado, pero me re afectó'. Y sí, obvio”. Así Valeria comentó el gran impacto emocional que sufrió Taína Gravier tras el hecho violento que sufrió su hermano.

Fuente: Instagram Valeria Mazza

Si bien Valeria Mazza fue abordada por un móvil de "Intrusos" para hablar sobre los hechos, la modelo prefirió centrarse en la salud de Tiziano afirmando que, el hijo que tiene con Alejandro Gravier, ya se encuentra mucho mejor de salud ante su fractura de mandíbula. Además de ello, la empresaria confirmo que dejó la investigación completamente en manos de la Justicia. Lamentablemente para Tiziano Gravier, quien es esquiador profesional, la fractura en su mandíbula lo alejo de varias competencias que tenía en agenda.