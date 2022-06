¿Dónde ver los capítulos completos de Héroes?

No te pasa que hay ciertas series que ya viste y quieres volver a disfrutar y no las encuentras. O que te recomendaron un título en particular y no sabes en dónde puedes disfrutarlo. Esto es algo que pasa muy comúnmente, sobre todo con algunas series que marcaron tendencia en algún momento y que por alguna razón después se dejó de hablar de ellas, como es el caso de “Héroes”.

La serie estadounidense “Héroes”, que a lo largo de cuatro temporadas narró la historia de personas que descubren que tienen poderes sobrenaturales y cómo esto afectó su vida, logró cautivar al público por ofrecer una opción distinta a lo que se venía viendo en televisión y atrapante.

Disfruta de “Héroes” en Amazon Prime

Lamentablemente “Héroes” no está disponible en Netflix, aunque sí puedes encontrar las cuatro temporadas completas en Amazon Prime Video. Para hacerlo tan solo tienes que estar suscrito a esa plataforma o aprovechar la membresía de prueba de un mes que es totalmente gratuita y lo suficientemente larga como para hacer un maratón viendo todos los capítulos.

Otro lugar en donde puedes encontrar todos los capítulos es a través del sitio Just Watch, en donde también están cargadas las cuatro temporadas.

Y, por último, también los puedes encontrar en YouTube, gracias a qué hay usuarios que se han encargado de subir todas las temporadas. El inconveniente de este sitio es la mala calidad de la imagen y que, por lo general, no están en orden los capítulos.

“Héroes” es una historia atrapante y fuera de serie.

¿Sabías que existe un libro de “Héroes”?

Gracias a que “Héroes” comenzó como un éxito masivo, NBC intentó que la historia despegara en muchas áreas multimedia más allá de la televisión.

En el libro se aborda la relación de Hiro con Charlie Andrews, el momento en el que él viaja en el tiempo para salvarla. También existe una serie de novelas gráficas “Héroes”. Había planes para más de ambos, pero la cancelación de la serie llevó a su final a pesar de que se suponía que actuarían como extensiones de la historia.

¿A través de qué plataforma prefieres ver “Héroes”?