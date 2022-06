Así de guapo lucía Milo Ventimiglia en Gilmore Girls

El actor Milo Ventimiglia aseguró que siempre estará en deuda con los creadores de Gilmore Girls, Amy Sherman-Palladino y Dan Palladino, por darle su gran oportunidad en el mundo de la actuación.

Gilmore Girls, que se emitió entre 2000 y 2007, se centra en la relación madre-hija de Rory (Alexis Bledel) y Lorelai Gilmore (Lauren Graham), así como en los excéntricos ciudadanos de Hollows, una pintoresca ciudad de Connecticut.

En 2001, Milo Ventimiglia se unió al elenco como el chico malo de Rory. Fue un papel habitual de la serie durante las temporadas 2 y 3 antes de lograr tener un papel recurrente. Hacia el final de la serie, el actor regresaba ocasionalmente como estrella invitada.

Después de su papel estelar en Gilmore Girls, Milo Ventimiglia pasaría a protagonizar “Héroes” y varias películas. En 2016, el actor asumió el papel protagónico de Jack Pearson en la serie “This Is Us”. Por su trabajo en el programa, el actor ha recibido tres nominaciones para el premio Primetime Emmy como actor principal destacado en una serie dramática.

La sexta y última temporada de “This Is Us” se estrenó a comienzos de este año.

¿Cómo se veía Milo Ventimiglia en Gilmore Girls?

Milo Ventimiglia tenía un look muy fresco y llamativo en su papel debut en Gilmore Girls. Su abultada melena tenía el largo suficiente para llevar un peinado elevado y con mucha actitud. Pero más allá de eso no había otras características que lo identificaran, pues no usaba barba, ni aretes, ni nada más.

En cuanto a su ropa, muchas de las veces aparecía con playeras de algodón de cuello redondo y una camisa por encima. Sin dejar de mencionar la característica chamarra de mezclilla con piel por dentro.

Milo Ventimiglia en Gilmore Girls personificaba al chico malo que enamora a la protagonista.

Un look muy relajado pero que reflejaba a la perfección la actitud de chico malo de su personaje y con el cual logró conquistar el corazón de miles de jovencitas que se enamoraron no solo de su papel sino de Milo Ventimiglia como actor.

Además de Milo Ventimiglia, ¿qué otro personaje de Gilmore Girls recuerdas?