¿Qué fue del niño de Liberen a Willy?

Una de las películas infantiles más emblemáticas de la década de 1990 fue Liberen a Willy, que trata sobre un niño, Jesse, que se hace amigo y libera del cautiverio a una orca llamada Willy.

La película está protagonizada por Jason James Richter en su primer papel y se estrenó cuando tenía 13 años. Al igual que muchas estrellas infantiles, la vida de Richter dio algunos giros a lo largo de los años: entró y salió de la actuación y apareció en los titulares de algunas noticias más preocupantes. Continuó siendo conocido por protagonizar las tres películas de Liberen a Willy.

Vamos a descubrir qué ha estado haciendo el hoy hombre de 42 años desde que Jesse cobró vida en la pantalla.

¿Qué fue de la vida del protagonista de Liberen a Willy?

En 2013, Richter fue entrevistado para el 20° aniversario de Liberen a Willy. Habló sobre trabajar con la ballena, llamada Keiko, con quien realmente tuvo que interactuar.

"Recuerdo que fue uno de esos momentos de pura y absoluta fascinación cuando era niño", dijo. "No ves el peligro. A los 11 años, estás como, '¡Dios mío, una ballena! ¡Eso es increíble! ¡Será increíble!' Si hubiera tenido 17 años, podría haber dicho: 'Oye, esta cosa me va a arrancar la mano de un mordisco', pero cuando tienes 11 dices: 'Oh, guau. Genial. Déjame tocarlo'".

Además de las tres películas Liberen a Willy, que se estrenaron en 1993, 1995 y 1997, Richter apareció en Cops & Robbersons, La historia sin fin III, El Cliente y Sabrina la bruja adolescente, entre otros proyectos. En 1998, a la edad de 18 años, decidió dejar de actuar. "Había estado en estudios de grabación desde que tenía 11 años. Solo necesitaba un descanso", recordó.

Después de dejar la actuación, Richter siguió una carrera en la música. Tocó la guitarra y el bajo en varias bandas, incluida una llamada Fermata, y realizó giras por todo el país. "La belleza de la experiencia para mí fue la autonomía", dijo. "A nadie le importaba una mierda que yo fuera el niño de Liberen a Willy. No estás en una tierra de fantasía donde todos te dicen 'sí' todo el tiempo, lo que les sucede mucho a los actores. Yo era solo uno de los chicos. se trataba de si tu música era buena".

Regresó a la actuación a finales de los 2000.

Richter volvió a actuar en 2009 con una aparición en Bones. Desde entonces, también apareció en Criminal Minds: Suspect Behavior y La última masacre: la fuga de Gary Tison, e interpretó otros papeles pequeños. También estuvo en películas como Pequeños Secretos, protagonizada por Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto, y Last Call con Jeremy Piven y Taryn Manning. Richter también escribió, dirigió y protagonizó un cortometraje en 2013 llamado The Quiet Loud. Jason James Richter ha sido parte de grande proyectos dentro de Hollywood.

Tuvo problemas legales

En 2018, Richter fue noticia por haber sido arrestado por cargos de violencia doméstica y vandalismo. Según lo informado, los cargos se derivaron de una discusión con su entonces novia. El cargo de violencia doméstica fue desestimado y él negó todas las acusaciones de abuso físico.

Por el cargo de vandalismo, Richter no se opuso y fue sentenciado a 36 meses de libertad condicional, cuatro días en la cárcel y multas, y se le ordenó asistir a un programa de tratamiento de violencia doméstica de 52 semanas.

¿Has visto al protagonista de Liberen a Willy en algún otro programa o película?