La hija menor de José Luis Rodríguez "El Puma", Génesis Rodríguez, enseña cuál es su superpoder oculto

Génesis Rodríguez aunque nació en Florida lleva la sangre venezolana en sus venas por ser hija de José Luis Rodríguez, conocido popularmente como el "El Puma" Rodríguez. Ella empezó a trabajar profesionalmente en telenovelas como "Prisionera" y "Days of Our Lives", además de tener sus primeras oportunidades en cintas como "Casa de mi padre" y "El último desafío". En años recientes, también se ha involucrado en el doblaje, en series animadas como "She-Ra y las princesas del poder" y "Big Hero 6: The Series".

Génesis Rodríguez nació el 29 de julio de 1987 en Miami, Florida. Su madre, Carolina Pérez, es una modelo cubana, y su padre es el cantante venezolano José Luis Rodríguez. la joven actriz habla inglés y español con fluidez. Cuando tenía apenas 2 años y medio de edad, entró en el Carrollton School of the Sacred Heart en Miami, Florida.

La hija de "El Puma" José Luis Rodríguez ha participado en producciones de la escuela dramática, y a temprana edad decidió seguir la carrera de actriz. Cuando era adolescente, Génesis Rodríguez, estudió actuación, danza y preparación vocal, a nivel local y nacional. Cuando los padres de Rodríguez observaron su determinación por el arte, la inscribieron en programas de formación más intensos. Fue a Nueva York y se matriculó en clases de verano en el Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg. A su regreso a Miami, continuó la instrucción privada.

El miércoles 22 de junio se estrenó la tercera temporada de The Umbrella Academy por Netflix, en esta oportunidad se incorporó al elenco Génesis Rodríguez. La joven hija de José Luis Rodríguez, interpreta a Sloane Hargreeves, una soñadora que tiene la capacidad de desafiar la gravedad.

Su padre José Luis Rodríguez se encuentra sumamente orgulloso de los logros de su hija. Por lo que "El Puma" ha dedicado una publicación a Génesis Rodríguez en su cuenta de Instagram: Hoy es el estreno Mundial de la tercera temporada de #UmbrellaAcademy en @netflix @netflixlat. Cuanto orgullo verte ahí mi niña @genirodriguez #Geni. Ahora soy fan de #Number5 #Sloane @umbrellaacad”.