El triste anuncio del retiro de Brad Pitt ¿Cuánto tiene que ver su enfermedad neuronal?

William Bradley Pitt conocido como Brad Pitt, es actor, modelo y productor de cine de origen estadounidense. Además, por su trabajo interpretativo, ha sido nominado cuatro veces a los Premios Óscar, como mejor actor por su trabajo en "El curioso caso de Benjamin Button" (2008) y en "Moneyball" (2011) y como mejor actor de reparto por su trabajo en "12 Monos" (1995) y en 2020 por "Once Upon a time in Hollywood" galardón con el que finalmente se quedaría. Además cuenta con dos Premios Globo de Oro, como mejor actor de reparto en 1995 y 2020 por las películas ya mencionadas.

Todos queremos seguir viendo al ex esposo de Angelina Jolie en pantalla, aunque Brad Pitt confesó en una entrevista reciente para una conocida revista que se encuentra más cerca del retiro que de emprender nuevos proyectos. Pitt habló de todo, de su recuperación de las adicciones, del tabaco y del alcohol. Dijo que está analizando y pensando esto del retiro.

Mientras tanto promociona la película Bullet Train o “Tren Bala”, película dirigida por David Leitch y que se estrenará ahora en agosto. No es que Brad Pitt, se vaya a retirar de la industria sino que piensa dedicarse más a lo que tiene que ver más con la producción, cosa que por otra parte ya viene haciendo como director.

También Brad Pitt habló de su enfermedad la prosopagnosia que es la interrupción selectiva de la percepción de rostros y, dependiendo del grado de deterioro que sufran los enfermos, se puede tener dificultades para reconocer el propio rostro, una cara familiar, las caras de desconocidos e incluso es posible no poder distinguir una cara de un objeto.

Imagen: Instagram Brad Pitt fans

Ante esto el ex esposo de Angelina Jolie declaró que esta afección le ha traído y le continúa dando problemas. Brad Pitt, dijo respecto de la prosopagnosia: “Hay muchas personas que me odian porque creen que les estoy faltando al respeto. Hubo un año en el que simplemente dije, este año voy a afrontarlo y preguntarle a la gente dónde nos conocimos, pero todo empeoró. Las personas todavía se ofendían más e interpretaban mi problema como un gesto de vanidad o egolatría. Pero es un misterio para mí, simplemente no puedo recordar un rostro”. Al ser consultadas fuentes cercanas sobre la relación entre esta afección y su retiro, aseguraron que el objetivo de Pitt sería simplemente volcarse a la producción.