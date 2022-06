El motivo por el que Leonardo DiCaprio no fue seleccionado para la película Moulin Rouge!

Nos encantan los datos curiosos en torno a nuestras películas favoritas y hay uno que muy pocos conocen: Leonardo DiCaprio casi, pero casi, es el protagonista de Moulin Rouge. El único inconveniente fue que no cumplía con uno de los requisitos para obtener el papel. ¿Qué es lo que este actor no sabe hacer? ¡Vamos a averiguarlo!

Leonardo DiCaprio audicionó para el papel de Christian en Moulin Rouge de Baz Luhrmann. Físicamente daba muy bien para el personaje y su interpretación era muy buena, pero… ¡No sabe cantar! Y no es que le pidieron ser todo un experto en la materia, sino que él no puede entonar ni una nota.

“Para ser honesto, no estoy realmente preparado para hacer un musical, simplemente porque creo que tengo una voz bastante atroz”, comenzó recordando el actor. “Tuvimos una relación amistosa en la que éramos él, yo y un pianista, y tratamos de cantar una canción juntos. No salió muy bien”.

Y relató que cuando le tocó llegar a la nota más alta de la canción fue todo un desastre. El director volteó hacia él y Leonardo DiCaprio desde el fondo de su corazón y con toda sinceridad le dijo: “Sí,no sé si esta conversación debe continuar”.

La pérdida de DiCaprio fue la ganancia de Ewan McGregor, y el actor escocés, que ya era un favorito y la gracia salvadora de las precuelas de Star Wars, canturreó su camino para convertirse en un galán convencional de buena fe. Podría haber sido un poco satisfactorio, en ese momento, para MacGregor asumir un papel de DiCaprio, pero la realidad resultó ser todo un triunfó.

Un dato curioso es que Ewan McGregor había perdido en el casting de “La playa” de Danny Boyle ante Leo, por lo que esta oportunidad fue su reivindicación.

Leonardo DiCaprio audicionó para Moulin Rouge pero finalmente no quedó.

De todos modos, es un alivio ver a un actor entender y aceptar sus limitaciones. Pase lo que pase, es un desafío imaginar a Leonardo DiCaprio como el poeta romántico y hambriento, Christian. Su encanto en “Romeo + Julieta” podría haberlo llevado a interpretar temas como "Come What May" y "Your Song", pero ¿puedes imaginarlo haciendo el tema "Spectacular, Spectacular"?