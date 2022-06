Así luce Matthew Lewis, Neville de Harry Potter, hoy

Los fanáticos de Harry Potter al ver a Matthew Lewis automáticamente piensan en el torpe y bondadoso Neville Longbottom, el personaje que interpretó en "La piedra filosofal" de 2001 y que le abrió las puertas en el mundo de la actuación.

Matthew Lewis no reniega y está completamente agradecido de su trabajo en Harry Potter, ya que tiene bien en claro que es el trabajo por el que muchas personas lo recuerdan y la gran plataforma que lo impulsó a tener la carrera que tiene hoy en día.

Pero, detrás de todo lo que le ha dado, también le resulta un poco frustrante que sea el único papel del cual hablan cuando se lo menciona, pues ha participado en varios proyectos que han sido galardonados y nadie habla de eso. Él siente que todos ignoran por completo todo el esfuerzo que ha hecho para encontrarse en el lugar en el que está hoy en día.

Matthew Lewis después de Harry Potter

Tras su debut como actor en Harry Potter, Matthew Lewis formó parte de "The Deathly Hallows Part II" en 2011 y al año siguiente participó en el cortometraje "Night Of The Loving Dead".

Ese mismo año, fue parte del thriller para pantalla grande "Wastleand" y en televisión se sumó a “The Syndicate”. También sumó una experiencia que nunca antes había experimentado: una obra de teatro. Debutó con la obra “Our Boys” en el Teatro Duchess.

Más tarde se sumó a la serie Bluestone 42, a la cual volvió nuevamente en el 2015 para la tercera temporada. Después vino el drama policíaco de Amazon Video “Ripper Street” y la serie premiada “Happy Valley”.

Entre sus más recientes trabajos se encuentra la película “Terminal” del 2018, en donde actuó junto a Margot Robbie, Simon Pegg, Dexter Fletcher, Max Irons, y Mike Myers. Y este año lo vimos en “Harry Potter 20th Anniversary: Regreso a Hogwarts”, un especial de televisión de HBO Max.

Si le perdiste a Matthew Lewis es muy difícil que lo reconozcas.

Hoy en día, con 32 años, luce completamente distinto e irreconocible a como lo conocimos en Harry Potter. Con una carrera muy prometedora por delante, seguramente lo continuemos viendo en el cine y la televisión.

¿Qué proyecto de Matthew Lewis es el que más te ha gustado?