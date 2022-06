Qué es de la vida de los protagonistas de That's 70 Show

That '70s Show, que se emitió durante ocho temporadas de 1998 a 2006, siguió a un grupo de amigos de la escuela secundaria que vivían en una pequeña ciudad, en el centro de Estados Unidos durante la década de 1970.

La comedia adolescente fue un éxito instantáneo con Eric, interpretado por Topher Grace, como protagonista del programa. That '70s Show comenzó con el episodio piloto ambientado en mayo de 1976, y ocho temporadas más tarde, el final de la serie terminó con una cuenta regresiva de Nochevieja hasta 1980.

Así están ahora los protagonistas de That '70s Show

Sigue leyendo para descubrir qué ha estado haciendo el elenco desde que terminó la serie.

Ashton Kutcher

Ashton, quien interpretó a Michael Kelso en That '70s Show, tuvo una exitosa carrera como actor, protagonizando películas como “No Strings Attached'' e incluso asumió el papel de Charlie Sheen en “Two and a Half Men”.

En 2016, se reunió con su coprotagonista de That '70s Show, Danny Masterson, para “The Ranch'' de Netflix. Además de actuar, Ashton ha tenido éxito al invertir en nuevas empresas, desde Neighborly hasta Lemonade, lo que le valió un papel como invitado en el programa “Shark Tank'' en 2015.

El actor y Mila Kunis se comprometieron en febrero de 2014 y se casaron en julio del año siguiente. La pareja tiene dos hijos: Wyatt y Dimitri.

Mila Kunis

Después de terminar That '70s Show, Mila protagonizó exitosas películas como “Forgetting Sarah Marshall”, “Black Swan”, “Friends with Benefits'' y “Bad Moms”, solo por nombrar algunas.

Mila salió con el actor Macaulay Culkin desde 2002 hasta enero de 2011. En abril de 2012, ella y su coprotagonista de That '70s Show, Ashton Kutcher, comenzaron a salir. Los dos anunciaron su compromiso dos años después, en febrero de 2014 y se casaron en julio de 2015. La familia de cuatro personas reside en su casa de campo sostenible, llamada KuKu Farms, en Beverly Hills, California. La actriz ha forjado una gran carrera haciendo excelentes interpretaciones.

Topher Grace

Después de dejar la serie tras finalizar la séptima temporada, Topher apareció en películas como “Valentine's Day”, “Spider-Man 3” y “BlacKkKlansman”. Uno de sus papeles más recientes ha sido Tom Hayworth en la serie “Home Economics”.

Topher ha compartido un gran interés en la edición de películas y ha compartido su afición con el público creando sus propias ediciones de películas populares, como la trilogía de precuelas de “Star Wars'' y “El Hobbit”. Él y su amigo Jeff Yorkes comenzaron una página de Twitter dedicada a su arte en 2019 y posteriormente Pixar les encargó que reeditaran “Toy Story 4”. El resultado, “Toy Story 4 Ever”, se lanzó más tarde a través del canal de YouTube de Pixar.

Se casó con la actriz Ashley Hinshaw en mayo de 2016. La pareja dio la bienvenida a una hija, Mabel Jane, en noviembre de 2017, seguida del bebé número dos en 2020.

Danny Masterson

Después de That '70s Show, Danny Masterson apareció en varias series de televisión antes de obtener un papel principal en “Men at Work”. En 2016, se reunió con su ex coprotagonista, Ashton Kutcher, para “The Ranch” de Netflix. Sin embargo, su personaje fue eliminado de la serie en la tercera temporada cuando el actor fue acusado de agresión sexual.

Aunque Masterson ha negado las acusaciones a través de su agente, luego de una investigación de LAPD, fue acusado de tres cargos de violación en junio de 2020. Se declaró inocente en 2021 y actualmente está a la espera de juicio que comenzará el 29 de agosto de 2022.

Se casó con la actriz Bijou Phillips en octubre de 2011 y la pareja dio la bienvenida a su hija, Fianna Francis, en febrero de 2014

¿Qué otro personaje de That '70s Show recuerdas?