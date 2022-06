Friends vs. How I met your mother: cuál de las dos series fue más exitosa.

A pesar de que fueron estrenadas en décadas distintas, tanto Friends como How I Met Your Mother cuentan la historia de un grupo de amigos en sus veintitantos viviendo en Nueva York y compartiendo su día a día. Sin dudas, son dos series que han marcado la vida de muchos, pero una de las dos fue más exitosa.

Tienen similitudes. Por un lado, Friends es para la generación que creció en los años 90, aunque nunca descartó llegar a generaciones más nuevas y, de hecho, lo consiguió. Mientras que How I met your mother (HIMYM) es para aquellos que crecieron en los 2000.

Ambas tienen un elenco medianamente parecido e incluso el protagonista es un masculino al que le va mal en el amor. En ambos casos están Ross Geller y Ted Mosby, que representan estos roles en las tramas. Sin embargo, no es solo cuestión de buscar las similitudes, sino que, a partir de ellas, definir cuál de las dos series fue más exitosa. ¿Friends o How I Met Your Mother?

Dilema: la trama y los chistes en ambas series

Aunque las dos series representan la comedia en su máximo esplendor porque son muy chistosas y entretenidas, lo cierto es que la comedia How I Met Your Mother es mucho más pensada y trabajada porque tiene constantemente chistes recurrentes que deleitan a los espectadores a largo plazo y, en general, las actuaciones son memorables por el elenco increíble.

En cuanto a la trama, se puede asegurar que HIMYM también es más interesante que la de Friends. Y es que tiene un misterio inicial y el uso de saltos en el tiempo o los famosos «flashbacks» que se usan eventualmente, la convirtió en uno de los recursos más icónicos de la serie. Entonces, ¿Cuál es mejor?

Friends vs. How I met your mother: la más exitosa

A pesar de que es imposible negar que Friends es una serie que se disfruta de principio a fin, incluso con muchos de sus capítulos cualquiera se encuentra riendo a carcajadas, es innegable que How I Met Your Mother es superior.

El hecho de que sea la más exitosa no es solo por los personajes que están bien trabajados, sino por la trama en sí misma que es más interesante. El hecho de que todo está narrado por Ted, contándole a sus hijos como conoció a su madre, mientras termina con la aparición de la madre en los últimos capítulos, hace que esta serie sea verdaderamente una joya.

Vale destacar que, a pesar de que a muchos no les haya gustado el final de How I met your mother, lo cierto es que es mucho más divertido, interesante y conmovedor que el de Friends que, desafortunadamente, terminó con un final demasiado obvio y poco creativo donde todos los personajes se despidieron del icónico departamento para continuar con sus respectivas vidas.

Ahora bien, para ti, ¿Cuál de las dos series es tu favorita y cuál crees que es más exitosa?