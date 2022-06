Encantadores: estas son 3 razas de gatos con pelaje blanco y ojos claros

En el mundo existen mascotas para todos los gustos. Desde perros, gatos, roedores, pájaros, peces, entre tantas otras. Sin dudas, unos de los que más destacan son los gatos, los cuales cautivan a sus dueños con sus miradas, comportamientos y ronroneos. Además, su aspecto físico llena de ternura a las personas que conviven con ellos, mucho más si tiene rasgos únicos que lo hacen destacar.

Uno de los puntos más llamativos de los gatos, es su pelaje, característica fundamental de los felinos, puesto que casi ninguno es igual. Las diferentes razas de gatos pueden presentar colores que van desde los grises, blancos, negros, atigrados, carey o amarillos. Es más, existen instituciones internacionales, como la Federación Internacional Felina, que se encargan de definir cuáles son los estándares determinados para cada raza de gato. Por ejemplo, algunas razas de gatos se caracterizan por contar con un pelaje blanco y, en algunos casos, ojos claros.

Según Experto Animal, muchos gatos que cuentan con un pelaje muy blanquecino, sea cual sea su raza, pueden ser albinos. Esto es un “trastorno provocado por una mutación genética, la cual afecta a los niveles de melanina en la piel, el pelaje y los ojos”. No obstante, no todos los gatos blancos son albinos. Un gato blanco no albino presentará ojos de colores distintos al azul y su piel tendrá un tono grisáceo o negro, en vez de rosado.

Si, en tu caso, buscas tener una mascota con estas características, presta atención a la siguiente lista.

Razas de gatos con pelaje blanco con ojos azules

Gato selkirk rex

Esta raza de gatos se caracteriza por tener el pelo rizado, el cual es producto de una mutación genética. En cuanto al color, se destacan aquellos que son blancos con ojos azules, aunque también se encuentran en negro, rojizo y castaño con o sin machas.

Angora turco

Esta raza se encuentra entre las más antiguas del mundo, oriunda de Ankara, Turquía. Estos gatos se caracterizan por presentar un pelaje blanco largo y liso. Además, tiene una apariencia esponjosa. En cuanto a los ojos, comúnmente se pueden ver en color azul, aunque también presentan heterocromía, es decir, que tienen un ojo azul y el otro ambarino.

Kurilean shorthair

Esta raza de gatos es oriunda de las islas Kuriles. Es distinguida por presentar un cuerpo macizo y redondeado de patas cortas y cola curva. Respecto a su pelaje, se puede encontrar tanto corto como largo, de color blanco, acompañado de ojos azules o con heterocromía. De igual forma, estos gatos también pueden tener un pelaje negro con manchas blancas o grises, por ejemplo.