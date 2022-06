Así se encuentra en la actualidad Marcella Samora, la mamá de Selena Quintanilla

Selena Quintanilla dejó el plano terrenal en 1995 cuando estaba en el auge de su carrera. Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans y administradora de sus boutiques, le arrebató la vida de un disparo en la habitación de un hotel en Corpus Christi. La Reina del Tex-Mex tenía apenas 23 años y un prometedor futuro en la música. La noticia tiñó al mundo de luto y dolor.

Era muy querida y a su despedida, en el auditorio Bayfront, acudió un gran número de personas. Hoy, el lugar se llama Selena en homenaje a la artista. El funeral fue cubierto por la agencia AP y en las imágenes se puede ver tanto al marido de la cantante, como a su familia muy afectados por la temprana pérdida.

Selena Quintanilla junto a su mamá

El ataúd estuvo abierto porque la gente dudaba de que Selena se encontraba muerta. "La gente estaba en fila pasando, varias señoras empezaron a reclamar que no era verdad, que no estaba muerta, que no había un cuerpo, entonces, yo decidí que lo abrieran para probar y fue un error de lo más grande que hice", reconoció en una entrevista Abraham Quintanilla, el padre de la artista.

Ya han pasado casi tres décadas del terrible momento y a Selena se la recuerda todos los días: en las redes sus fanáticos llenan la web de anécdotas. Diversos artistas también la homenajean con frecuencia cantando sus icónicas melodías.

En esos últimos años, Marcella Samora, su mamá, prefirió llevar un perfil bajo. Acompaña a su marido en sus proyectos con la productora Q-Studios y en la Fundación Selena, que crearon para que niños de escasos recursos puedan continuar con sus estudios. Hoy, la mujer tiene 77 años y el mes próximo será su aniversario de natalicio.

Aquí te compartimos una reciente fotografía de la dama que le dio vida a Selena Quintanilla. Mira cómo luce en la actualidad.