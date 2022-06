Las 3 películas habladas en español que no te puedes perder en Netflix

El público en español crece alrededor del mundo, ya sea a causa de la migración o simplemente porque lo latino y lo hispanohablante se encuentra en pleno ascenso cultural; son muchos los embajadores de habla hispana alrededor del mundo, por nombrar algunos podemos mencionar a Shakira, Karol G, Bad Bunny o Bizzarap y la larga lista de artistas que han grabado junto a él. El fenómeno se replica en la industria cinematográfica y la producción de series, y esto Netflix lo tiene en claro, por lo que en el último tiempo ha apostado a producciones de habla hispana.

En la actuación se encuentran exponentes como William Levy y Génesis Rodríguez, quienes se están consolidando y actores reconocidos como Penélope Cruz, Salma Hayek, Javier Bardem, Leonardo Sbaraglia, solo por mencionar algunos. Afortunadamente Netflix no solo apuesta a sus producciones originales, sino que también renueva su catálogo con películas de gran valor como las que hoy conoceremos: Carne trémula (del inigualable Pedro Almodóvar), El olvido que seremos (dirigida por Fernando Trueba), y El rey del once (reconocida película de Daniel Burman).

Imagen: IMDB

El olvido que seremos: esta película que podemos encontrar en Netflix y que fue seleccionada de forma oficial para el Festival de Cannes 2020, narra de manera íntima la historia de un hombre bueno, el médico colombiano Héctor Abad Gómez, carismático líder social y hombre de familia, un destacado médico y activista por los derechos humanos en el Medellín polarizado y violento de los años 70. La trama relata la vida del doctor y padre de familia, preocupado tanto por sus hijos como por los nin~os de clases menos favorecidas. En su casa se respiraba la vitalidad y la creatividad características de una educación fundamentada en la tolerancia y el amor, pero la violencia ambiental del país condicionaba la vida de todo su entorno.

Imagen: IMDB

El rey del Once: este filme nos muestra la que posiblemente sea la mejor actuación de Julieta Zylberberg y nos da la posibilidad de conocer a fondo las capacidades para el humor y el drama de Alan Sabbagh, una de esas caras familiares que se recuerdan por destacarse en papeles secundarios. Cuenta la historia de Ariel, quien cree haber dejado atrás su pasado, distanciado de su progenitor, tras construir una nueva y exitosa vida como economista en Nueva York. Llamado por su padre, cuya misión en la vida es dirigir una fundación judía de ayuda y beneficencia en el barrio del Once, vuelve a Buenos Aires. Allí conoce a Eva, una mujer muda e intrigante que trabaja en la fundación. Así Ariel regresa al Once, el barrio judío de su niñez. Un reencuentro con la tradición que dio origen al distanciamiento, y el enfrentarse a la paradoja de un hombre que ayuda a todo el mundo, pero es incapaz de hacerlo con su hijo Ariel.

Imagen: IMDB

Carne trémula: uno de los filmes esenciales de Pedro Almodóvar se encuentra disponible en Netflix, con los anteriormente mencionados Javier Bardem y Penélope Cruz encabezando el elenco. Cómica, irreverente y por momentos incómoda, un verdadero ejercicio al mejor estilo Almodóvar. Una joven y tres hombres armados coinciden en una casa. Elena espera a su camello, David (Javier Bardem) y Sancho (José Sancho) son policías, y Víctor (Liberto Rabal) es un adolescente obsesionado con Elena. Entre ellos estalla una violenta discusión. Cuando se vuelvan a ver dos años más tarde ya nada será igual.