Las dolorosas palabras de despedida de Quentin Tarantino para Brad Pitt, luego de que este anunciara su próximo retiro

El reconocido actor, modelo y productor de cine de origen estadounidense, Brad Pitt, recientemente ha asustado a todos sus fans con una controversial declaración sobre su carrera. Por su trabajo interpretativo, Pitt, ha sido nominado cuatro veces a los Premios Óscar habiendo ganado uno como mejor actor de reparto por "Once Upon a time in Hollywood", película dirigida por Quentin Tarantino; también ha ganado dos Premios Globo de Oro, como mejor actor de reparto en 1995 y 2020. Su significativa presencia mediática, además de su innegable talento para la actuación, se debe también a su consideración como uno de los hombres más atractivos del mundo. Pese a que últimamente Pitt se encuentra en los portales informativos a causa de ciertas diferencias con su ex esposa, Angelina Jolie, y otros temas de índole privado; hoy la noticia tiene que ver netamente con su carrera profesional.

Brad Pitt, comenzó a actuar a la edad de 22 años, ha protagonizado películas icónicas como "Fight Club", "Moneyball", , "Snatch", "Se7en", la serie "Ocean's Eleven", "Once Upon a Time in Hollywood" e "Inglourious Basterds", estas últimas dos dirigidas por Quentin Tarantino.

El actor de 58 años declaró con sinceridad en una nueva entrevista que estaría a punto de jubilarse después de más de 30 años en la industria del entretenimiento. “Me considero en mi último tramo”, afirmó el ex esposo de Angelina Jolie en el artículo de portada de “GQ” de agosto de 2022. “De un tiempo a esta parte, me veo ya en mi última etapa. ¿Cómo va a ser esta nueva fase? ¿Cómo voy a planteármela?”, continuó su declaración Brad. Esto ha dejado un sabor amargo entre sus fans y sus principales colegas de la industria cinematográfica; aunque es un mensaje que va en consonancia con las últimas declaraciones de Brad Pitt, incluso en un video viral se lo puede ver aceptando un premio y afirmando que "ya ni siquiera recuerda la primera regla de El Club de la pelea" y que "Ya no soporta las largas jornadas de filmación hasta altas horas de la noche".

No obstante, esto no habría sido determinante ya que luego afirmó: “Soy una de esas criaturas que habla a través del arte…. Solo quiero hacer siempre. Si no estoy haciendo, me estoy muriendo de alguna manera”. Pero si es cierto que las afirmaciones que Pitt viene haciendo en el último tiempo no son alentadoras.

Respecto de esto se expresó Quentin Tarantino, quien ha dirigido a Brad Pitt en más de una oportunidad. “La industria perderá a uno de los últimos grandes intérpretes de la gran pantalla. Está hecho de otra pasta. Y siendo francos no creo que se pueda explicar exactamente qué es lo que tiene, porque sería como describir el fulgor de las estrellas", declaró con cierto dolor visible el prestigioso director.

Por otro lado, si bien el actor aún no ha renunciado al trabajo, ha dejado otra cosa: los cigarrillos. Pitt le dijo a la revista que decidió dejar de fumar durante la pandemia de COVID-19 porque está “En esa edad en la que no sale nada bueno”. “Creo que la alegría ha sido un descubrimiento más reciente, más adelante en la vida”, compartió. “Siempre me movía con las corrientes, a la deriva en un camino y en el siguiente. Creo que pasé años con una depresión de bajo grado, y no fue hasta que acepté eso, tratando de abrazar todos los lados de uno mismo, la belleza y la fealdad, que pude atrapar esos momentos de alegría”, afirmó Brad Pitt.

Actualmente el ex de Angelina Jolie reside en una casa en Hollywood Hills, California, que compró en 1994 en medio de su ascenso al estrellato. Si bien le dijo a “GQ” que ha estado "Prácticamente escondido" en la casa que alguna vez estuvo "Destartalada y en ruinas", Brad Pitt pronto volverá a emerger para promocionar su última película, "Bullet Train", que llega a los cines el 5 de agosto. Esperemos que antes de que su retiro se haga efectivo exista al menos una colaboración final entre Pitt y Quentin Tarantino, para alegría de todos nosotros, sus fans.