Un par de años atrás, Evangelina Anderson reveló que decidió donar óvulos de manera voluntaria. En ese entonces, a través de una conmovedora publicación, la mujer de Martín Demichelis expresó su total apoyo a las mujeres que quieren convertirse en madres y no pueden naturalmente con sus propios óvulos.

"Todos los exámenes que me hicieron están aprobados, ahora me hacen el examen psicológico (esperemos que lo pase también, ja) y de ahí me dijeron que ya estaría OK para comenzar la donación de óvulos. Para los que no saben de lo que hablo, es una técnica de reproducción asistida indicada en los casos en los que la mujer no pueda conseguir un embarazo con sus propios óvulos", explicó en aquél momento.

Posteriormente, en una entrevista contó cómo tomó su marido la decisión. "La verdad es que uno no está muy al tanto del tema y yo no sabía bien. Una es ignorante acerca del tema porque no hay información. Yo le conté desde el principio a Martín lo que estaba pensando y él me apoyó desde el primer momento", indicó.

Desde Italia, Evangelina Anderson deslumbró con su belleza al lado del agua

También, reveló que un médico español le sugirió que no concretara su proyecto de donación: “El obstetra me dijo que no lo haga porque me iban a dar muchas hormonas, que era muy factible que aumente de peso y se acelere la menopausia”, señaló y, sin vueltas, reconoció: "Si engordo, engordaré. Y si se me acelera la menopausia, ya tengo tres hijos".

Lo cierto es que Anderson es una de las mujeres argentinas más hermosa y cada vez que sube contenido a su cuenta de Instagram sus admiradores quedan encantados. En su última publicación, desde Italia, la modelo deslumbró con su belleza al lado del agua. "Este es el puente de oro de Florencia. Hoy cenamos acá", escribió junto a las fotografías que se llenaron de elogios.

