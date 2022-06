Aceitunas rebozadas: un snack diferente listo en pocos minutos

Las aceitunas son los frutos del árbol conocido como olivo. De por sí, son frutos duros que necesitan pasar por un proceso de curado con salmuera para volverse blanditos y existen dos tipos de aceituna que derivan de ese proceso, las verdes y las negras. Se comen normalmente como aperitivos en entradas, picadas y hasta tragos pero pueden utilizarse en otro tipo de recetas cómo la que te enseñaremos aquí.

Para preparar estas aceitunas rebozadas necesitarás queso fresco, y que tus aceitunas sean descarozadas. De esta manera podrás rellenarlas fácilmente. Cocinaremos estas aceitunas al horno y no fritas para que no absorban tanta grasa y puedas tener un snack más saludable. No pierdas más tiempo y disfruta nuestra receta.

Ph: Shutterstock

Ingredientes:

9 aceitunas verdes sin hueso

10 gramos de queso fresco

1 huevo

30 gramos de pan rallado

20 gramos de harina

1 cucharadita de aceite

Ph: Shutterstock

Procedimiento:

Para empezar con esta sencilla receta, enjuaga las aceitunas para quitarles la salmuera.

Precalienta el horno a 200 grados.

Rellena las aceitunas con el queso.

Reboza las aceitunas con harina y, luego, pásalas por huevo, pan rallado, huevo y pan rallado nuevamente.

Dispón las aceitunas rebozadas sobre una bandeja para horno cubierta con la cucharadita de aceite, que puedes distribuir con una servilleta o tu propia mano. Cocínalas en el horno, manteniendo la misma temperatura, durante unos 7-8 minutos.

Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com Te contestaremos a la brevedad!