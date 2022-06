En la temporada 4 de la serie de Netflix Stranger Things, uno de los personajes que más sufre la mudanza y el cambio de ciudad es el de Millie Bobby Brown, Eleven, que en sus primeros días con los nuevos compañeros de la escuela secundaria ya empieza a padecer hostigamiento y bullying. Ella intenta minimizar todo y evitar contarle lo que le sucede a su novio, Mike (Finn Wolfhard), pero en uno de los capítulos la situación se le va de las manos en una pista de patinaje.

Al concluir la tercera temporada, Joyce Byers (Winona Ryders) se muda de Hawkins junto con sus hijos Will (Noah Schnapp) y Jonathan (Charlie Heaton), y con Eleven. En el inicio de la nueva temporada, queda de manifiesto que Eleven no la está pasando bien en el nuevo lugar y que Will trata de cuidarla a la vez que busca persuadirla para que hable con su mamá de la situación difícil que atraviesa. Pero ella se niega y recibe muy entusiasmada la llegada de su novio cuando la va a visitar. Ambos deciden ir a divertirse juntos, pero en esa salida, en la mencionada la pista de patinaje, Eleven es muy maltratada por sus pares y la escena termina muy mal.

Stranger Things: el detrás de cámara de una escena de acoso a Eleven

En la cuenta de Instagram de Netflix, en un reciente posteo se dio a conocer el detrás de escena del hostigamiento al personaje de Millie Bobbie Brown en la pista de patinaje en los capítulos iniciales de la temporada 4. Allí se ve el tipo de cámara que se usaron, las lentes y los enfoques utilizados, además de cómo se preparó la caída de Eleven en la pista luego de que le tiraran con un vaso de milkshake sobre la ropa.

Realmente estos nuevos capítulos escenifican el nuevo conflicto que debe enfrentar y que tiene que ver con asumir tanto las rosas como las espinas que trae la adolescencia, tanto en cuanto a los cambios personales como al bullying escolar que padece. En definitiva, se trata de la búsqueda que debe atravesar hasta saber cómo encajar en los nuevos grupos de amistades.