Netflix: el día que "la Chilindrina" fue parte de Stranger Things

Stranger Things es, indudablemente, una de las mejores series de los últimos tiempos. La historia de un grupo de jóvenes que tiene que salvar al pueblo de Hawkins de una aterradora criatura proveniente de otra dimensión, se estrenó en Netflix el 15 de julio de 2016 y, a lo largo de 4 temporadas ha mantenido a una fanaticada expectante por el misterioso desenlace.

La trama de ciencia ficción transcurre durante los años ochenta, cuando un niño llamado Will Byers desaparece misteriosamente. Poco después, aparece Eleven (Once, en español), una niña con poderes telequinéticos que se cruza con Mike, Dustin y Lucas, los amigos de Will. Juntos se emprenden en la búsqueda del niño perdido y, con el transcurso de la serie, se van enfrentando a enemigos cada vez más espeluznantes.

La serie creada por los hermanos Duffer llegará a su final el día viernes 1 de julio, con el estreno de la segunda parte de la cuarta temporada. Por esto es que recordamos uno de los momentos más impactantes en torno a la exitosa producción de Netflix; un “crossover” o colaboración nunca pensada.

Stranger Things llega a su fin el 1 de julio. Foto: archivo

¿La Chilindrina en Stranger Things? ¿De qué se trató su papel?

El gigante del streaming ya ha realizado algunos guiños al público latinoamericano, en diferentes ocasiones. Lo que hace es aprovechar la presencia de algunos personajes trascendentales de la televisión latina, para hacer colaboraciones impensadas con las series o películas del momento. Un ejemplo de ello fue el lanzamiento de la promo de “Orange is the New Black” con la “maldita lisiada”, generando furor entre los fanáticos de ambos contenidos. Esto volvió a suceder en 2017, cuando se realizó una nueva promoción de la segunda temporada de Stranger Things con, nada más ni nada menos, que la Chilindrina.

En el video, el inolvidable personaje del Chavo del 8 aparece en un laboratorio secreto, donde se encuentra sentada frente a una lata, y su cabeza aparece cubierta por cables para estudios científicos. Allí, la Chilindrina toma el papel de Once, al practicar la telequinesis hasta hacer que explote una lata y después, poniéndose a llorar como siempre, en “La vecindad”.

Netflix compartió el video, en su momento, en las diferentes redes sociales, con un mensaje muy similar a la forma de hablar que tenía la Chilindrina: “Fíjate, fíjate, fíjate que Once no fue la primera niña con la que experimentaron en Hawkins. Conoce a 9.2, alias La Chilindrina".