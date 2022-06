La cariñosa fotografía que muestra la relación entre Ben Affleck y Emme, la hija no binaria de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, actriz, cantautora, bailarina, productora, diseñadora y empresaria estadounidense, sin dudas ha dado mucho de qué hablar a causa de su relación con Ben Affleck. En esta oportunidad se trata de la relación que el actor tiene con la hija de la artista. Lopez ha vendido más de 50 millones de discos en el mundo, 20.8 de ellos solo en Estados Unidos, y acumula un total de 3,5 billones de dólares en taquilla mundial con todas sus películas.

El prometido de Jennifer Lopez, Ben Affleck, es un actor, director, productor y guionista estadounidense quien comenzó a ganar notoriedad dentro de la industria del cine tras protagonizar y escribir el guion de “Good Will Hunting”, película que obtuvo la aclamación crítica y le valió, entre otros premios, el Óscar al mejor guion original. Affleck comenzó a ser uno de los actores más prominentes del cine hacia 1998 al protagonizar exitosas películas en taquilla como “Armageddon”, “Shakespeare in Love”, “Pearl Harbor” y “The Sum of All Fears”.

En abril de 2021, Affleck y Jennifer Lopez retomaron su relación, pero no se hizo pública hasta tres meses después. Seguidamente, la pareja se comprometió por segunda vez en abril de 2022. A través de las redes sociales han estado rodando varias fotografías de la artista visitando a Ben en el set de filmación de su nueva película.

Jennifer asistió en compañía de su hija, Emme, a quien tuvo como fruto de su amor con su ex esposo Marc Anthony. En las imágenes se puede ver a Lopez y al actor tomados de la mano, junto a la hija de la cantante. Además, de ello, también se puede ver a Ben Affleck abrazando a Emme muy cariñosamente.

Imagen: Latfan

Por otra parte, Jennifer Lopez se refiriere a su hija como “elle”, pronombre empleado en el lenguaje inclusivo que se refiere a aquellas personas que no se identifican con lo masivamente definido como masculino y femenino. “La última vez que actuamos juntes fue en un gran estadio como éste y les pido que canten conmigo todo el tiempo. Así que esta es una ocasión muy especial”, afirmó la artista en la Gala Blue Diamon de la “Fundación de LA Dodgers”.