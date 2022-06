¿Acaso tu perro puede sentir celos? En este artículo encontrarás algunas respuestas

Cuando hablo con dueños de su perro veo que les encanta interpretar a su mascota en vez de centrarse en soluciones. Les tranquiliza pensar que entienden mejor que nadie a su perrito. Por ejemplo creyendo que tiene celos, recordemos que los celos son son una respuesta a una ruptura del equilibrio emocional que surge cuando una persona, en este caso un perro, percibe la amenaza o siente la posibilidad de pérdida,

Para un adiestrador, es normal encontrarse en discusiones así a diario. A veces hace falta dejar a un lado la teoría y actuar ante el problema de si tu perro no se porta correctamente. Me tiene que dar igual por qué lo hace, llámense celos o no, la cuestión es que lo hace y se puede cambiar.

Humanizar a tu perro es algo que entiendo, pero no comparto por ello hablar de celos es demasiado. Cuando empiezas a conocer mejor a los animales ves que es un error. Aunque es lógico que cuando no entiendes bien a tu mascota saques conclusiones de lo que has vivido tú, como ser humano.

No esforzarse en entender a nuestro perro es fácil. Él no protestará si tú crees lo primero que te venga a la cabeza, o lo relaciones con sentimientos humanos como los celos. El error está en tomarte a modo de ejemplo a ti mismo y creerte lo que piensas.

Imagen: Instagram Perrito Adorables

La mente del perro es básica y aprenderá qué debe hacer para conseguir lo que quiere generalmente atención y caricias, pero debes tener cuidado, cada cosa en su momento para no confundirlo. El perro relacionará: hago esto = recibo esto. Tu perro no es un ser humano tenlo en cuenta: Si quieres entender de verdad a tu perro, olvida todo lo que crees saber por ejemplo de celos, Tu perro tiene una lógica diferente a la tuya.