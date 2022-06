¿Qué ves primero? Este sencillo test te dirá si eres una persona genuina

Los test de personalidad día a día ganan nuevos fanáticos en las redes sociales por los asombrosos resultados que arrojan. Allí se pueden encontrar retos para todos los gustos: desde los más clásicos hasta los más variados e insólitos.

Hoy, te proponemos un nuevo desafío que, en segundos, te permitirá conocer aspectos de tu forma de ser. Lo único que debes hacer es observar el dibujo y determinar qué es lo primero que ves. Allí están todas las respuestas que buscas. ¿Te encuentras preparado? Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Corazón: te destacas por tu tranquilidad. Eres alguien relajado que detesta juzgar a los demás. Aceptas a todos por cómo son y no pretendes cambiar a nadie. Tratas de verle el lado bueno a todo y sobresales por tu positividad. Eliges no generarte falsas ilusiones y te dejas sorprender con lo que te sucede día a día. Jamás le guardas rencor a quienes en el pasado te hicieron daño y sueles perdonar con mucha facilidad. Disfrutas de la libertad y del tiempo al aire libre.

Diariamente, los usuarios se sorprenden con los resultados de los test de personalidad / istockphoto

Gato: te caracterizas por nunca pasar desapercibido. Eres una persona que sabe bien cómo llamar la atención en cualquier lugar. No soportas las órdenes que no tienen una debida justificación. Huyes de las personas negativas para no contagiarte de su mala vibra. Le das poca importancia a lo que otros opinen sobre ti. Eres una persona genuina. Tu familia ocupa un lugar de privilegio en tu vida y tratas a quienes te rodean de la misma manera que lo hacen contigo.