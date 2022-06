Matilda: mirá cómo luce hoy su "desapegada madre"

Hay películas que marcaron toda una época y a varias generaciones. Películas que, por su resonancia y por su instalación en el imaginario público, fueron relanzadas en formato de remake y rápidamente aclamadas por las audiencias. Podemos citar a Taxi Driver y La guerra de las Galaxias en los 70, Rocky, Indiana Jones y Volver al Futuro en los 80, Pulp Fiction, El silencio de los inocentes, Matrix en los 90. Precisamente, en esta última década hay una película para el público infantil que cruzó a todas las generaciones y cuyos protagonistas pasaron a formar parte de la vida cotidiana de todos: Matilda.

En una época donde Netflix parece reinar con sus producciones, bien vale recordar estos hitos del cine. Desde la joven protagonista con superpoderes, hasta la malvada directora Tronchatoro, pasando por un padre extremadamente preocupado por el dinero y nada más, y una desapegada madre, estos personajes fueron fácilmente incorporados por el público en general y muy rápidamente identificables en los diversos relatos. En esta ocasión, nos queremos centrar en uno de esos personajes, en el de la madre que solo tenía tiempo para sí misma y para ir al bingo, que fue interpretada por Rhea Perlman . ¿Qué fue de ella, 22 años después del estreno del film?

Matilda: qué fue de su "desapegada madre" Rhea Perlman

Matilda está protagonizada por Mara Wilson como el personaje principal, y otros increíbles papeles como los de Danny DeVito, Rhea Perlman, Embeth Davidtz y Pam Ferris. Desde el vamos la trama plantea un contrapunto entre el ingenio de la niña y la desaprensión de sus padres. Justamente, su madre Zinnia (Perlman) es una irresponsable ama de casa que se pasa el día fuera de ella, ya que es adicta al bingo. Adenás, poseía un agudo tono de voz que le daba mayor excentricidad a su papel.

La "mamá" de Matilda es Rhea Perlman y hoy tiene 74 años

Rhea Perlman tiene 74 años y posee más decenas de mil seguidores en su cuenta de Instagram. Antes de Matilda, se hizo conocida por su interpretación de Carla Tortelli en la popular serie de la NBC Cheers por el cual ganó cuatro veces el premio Emmy. Luego de la película de los ’90, actuó en Beethoven 6 (2008), Leaves of Grass (2009), I'll See You in My Dreams (2015) y SING ¡ven y canta! (2016). En cuanto a su historia personal, en el año 1982 Rhea Perlman se casó con Danny DeVito con quien tuvo 3 hijos y se separó luego de 40 años de relación.