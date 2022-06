Romina Malaspina posó para la cámara y la llenaron de elogios

En el 2020, Romina Malaspina y Sol Pérez trabajaron en la misma señal de noticias: Canal 26. Entre ellas no se llevaban bien y todo se originó por un comentario de la ex chica del clima. Pérez se enfureció cuando la compararon a la influencer luego del gran revuelo que ocasionó el famoso top que lució delante de las cámaras.

Romina Malaspina

Si bien pasó el tiempo, algunas semanas atrás, Malaspina recordó aquél episodio y expresó: "Ella se hizo conocida también por ser una mujer voluptuosa, linda, con curvas. Me pareció muy chocante, pensé que iba a ser la primera que me iba a defender con toda la situación porque ella había pasado lo mismo que yo. La sigo teniendo bloqueada en las redes".

Y, en diálogo con Doble Mérito, señaló: "A mí personalmente no me jodieron sus críticas, pero me pareció muy hipócrita de parte de ella".

En Instagram, Malaspina es una de las figuras argentinas que más activa se encuentra. Diariamente comparte contenido y acapara todas las miradas. Ahora, en su última publicación posó para la cámara y los usuarios la llenaron de elogios.

"Baby, it's cold outside! (en español: bebé, afuera está frío)", redactó junto a las imágenes en las que se la ve con un hermoso conjunto bien abrigado para hacerle frente a las bajas temperaturas. "Hermosa", "Bomba esa campera", "Una belleza", "Divina", "Todo te queda bien", "Preciosa", "Eres un encanto" y "Esos ojos tuyos son tan preciosos y encandilantes", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.

