La hija mayor de José Luis Rodríguez "El Puma" deja atrás los rencores y dedica emotivas palabras a su papá

José Luis Rodríguez, también conocido como "El Puma", sin dudas se encuentra en medio del ojo público, aunque en esta ocasión las noticias parecen ser positivas. Es sabido que el cantante, actor, empresario y productor musical venezolano no tiene una muy buena relación con algunas de sus hijas, no obstante esto parece haber cambiado.

Liliana Rodríguez Morillo, hija de José Luis Rodríguez fruto de su primer matrimonio con Lila Morillo, recientemente estuvo como invitada especial en el programa “Mesa Caliente” que se emite por la cadena Telemundo. Fue allí donde la hija de "El Puma" fue interrogada sobre su padre y la extraña relación que mantienen debido a su distanciamiento.

El conflicto familiar entre José Luis Rodríguez y sus hijas se desato luego de que el cantante se casara con su segunda esposa Carolina Pérez y tuviera a su tercera hija Génesis Rodríguez. Esto provocó que las hijas que tuvo con Lila Morillo se enfrentaron a él acusándolo con ausencias y destratos. Sin embargo la intervención de emergencia que se le practicó a "El Puma", es decir la operación doble de pulmones, logró que sus hijas mayores Lilibeth y Liliana Rodríguez Morillo dejasen atrás su enojo. Fue así como las hijas de Lila Morillo se acercaron a su padre, aunque actualmente no tienen una relación cercana.

Durante la entrevista que se le realizó a la hija de José Luis Rodríguez, se le pidió su opinión sobre la conducta de su padre quien dio un show en México mientras padecía Covid-19. Inesperadamente Liliana Rodríguez Morillo defendió a su padre y dijo: "Tengo un volcán revuelto dentro de mí en este momento. Uno, el icono venezolano José Luis Rodríguez, mejor conocido como El Puma y mi papá. Y mi papá es un señor con sensatez y no tiene locura, es un adulto responsable, profesional además; dudo mucho que con dos pulmones comprometidos tenga la osadía de presentarse en frente de cualquier parte del planeta con Covid, porque tiene que cuidarse al 200%".

Imagen: Instagram José Luis Rodríguez

La hija de José Luis Rodríguez añadió: "Me encantaría que en vez de estos comentarios tan tontos que no tienen sentido ni enfoque, nos concentráramos mejor en una carrera exitosa, en un hombre valiente, guerrero, que ha ganado, que está haciendo lo que quiere, lo que le gusta. Es un ícono aplaudido y querido. Salas abarrotadas, sold outs en todos lados que se presenta, una carrera impecable por la cual ha sacrificado todo". Finalmente, Liliana Rodríguez Morillo afirmó: "Me encantaría que de eso se hablara… salir del Covid ya es un es una bendición, es un milagro. Después queda la resaca del Covid. La voz queda rasposa, se le cae a una el cabello, hay cansancio físico, así sea caminando un poquitito, subiendo unas escaleras. O sea que no hay por qué crucificar".