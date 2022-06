La fotografía que da a conocer la verdadera identidad de la tercera en discordia entre Shakira y Gerard Piqué

Desde el día de ayer las noticias sobre Shakira y Gerard Piqué abundan en los portales informativos y las redes sociales tras conocerse que se habrían separado por una infidelidad cometida por el futbolista. Todo se dio a conocer en el marco de un podcast llamado “Mamarazzis”, que es conducido por las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa.

“Lo que me comentan a mí, me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”, fueron las palabras con las que daban a conocer esta bomba mediática que tiene a Shakira y a Gerard Piqué como protagonistas. Sin embargo lo que todo el mundo se pregunta por estas horas es la identidad de la tercera protagonista de este triángulo amoroso; con quien el futbolista habría engañado a la colombiana.

Lo primero a destacar es que ni Shakira ni Piqué han salido a dar declaraciones al menos hasta el momento; teniendo en cuenta que ambos son padres de Sasha y Milan es de suponer que intentarán preservar un poco su intimidad por el bienestar de la familia (ya suficiente se dice sin testimonios). En un primer momento se señaló que la mujer con quien Gerard Piqué habría engañado a Shakira sería una joven blonda, de unos 20 años, que trabajaría como azafata en eventos y sería una simple estudiante.

Imagen: Instagram Shakira

De lo que sí se han encargado de asegurar tanto periodistas deportivos como del espectáculo es que Gerard Piqué se encontraría atravesando un momento de “soltería desbocada”. Según fuentes en Barcelona el deportista estaría viviendo en su departamento de soltero en dicha ciudad, alejado de Shakira. Afirman que se lo ha podido ver en centros nocturnos como “Patrón” y “Bling Bling”.

Imagen: Instagram Chusmeteando1

Sin embargo en las últimas horas el foco de atención se ha corrido y ya nadie busca a “La tercera en discordia” en una joven veinteañera, sino que todo parece indicar que se trata de la madre de un joven compañero del Fútbol Club Barcelona, con quien Gerard Piqué le habría sido infiel a Shakira. La mujer en cuestión se llama Gema y es madre del jugador del Barcelona, Pablo Gavi. La imagen de Gema se encuentra circulando por los tabloides luego de que la cuenta de Instagram Chusmeteando1 la diera a conocer.