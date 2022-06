El prometido de Britney Spears, Sam Asghari, comparte cuál es el incalculable valor del anillo de compromiso que le dio a la artista

Britney Spears, cantante, bailarina, compositora y modelo ha anunciado su compromiso con Sam Asghari y hoy te explicamos el especial significado de su anillo. La también actriz, diseñadora de modas y empresaria estadounidense, comenzó a actuar desde niña, a través de papeles en producciones teatrales. En 1997 firmó con “Jive Records” y dos años más tarde lanzó su álbum debut, “Baby One More Time”, el álbum más vendido de una solista adolescente. En el 2000 lanzó su segundo álbum, “Oops!... I Did It Again”, que vendió 1.3 millones de copias en su primera semana de lanzamiento en Estados Unidos. Durante su primera década en la industria, Spears se convirtió en una figura prominente en la música pop y en la cultura popular.

Tal parece elegir el anillo de compromiso de Britney Spears se convirtió en un asunto familiar para Sam Asghari. Sam, quien es entrenador personal le dijo a “GQ” que reclutó a sus hermanas y a un amigo para que lo ayudaran a elegir el anillo "Delicado" con el que terminaría proponiendo matrimonio.

“Pensé que con su gusto, ella no querría algo súper grande y súper famoso. Las celebridades obtienen ese anillo de un millón de dólares. Y, por lo general, es gratis porque es para promoción, pero quiero que represente algo”, dijo Asghari a la publicación sobre el anillo de Britney Spears.

A ello, Sam agregó: “Quiero que salga de mi corazón y quiero que llegue a alguien que no fuera un gran joyero. Era una gran empresa, pero era una empresa que estaba dispuesta a hacerlo de la manera que yo quería…No quería que nadie supiera ni que nadie interfiriera de ninguna manera, así que era entre ella y yo”,

Imagen: El Universal

Finalmente, Sam Asghari reveló que quería que el anillo tuviera su "símbolo" , el símbolo de Britney Spears, por esto tiene la palabra "Leona", grabado dentro de la banda. “El león macho siempre ha sido el símbolo del rey de la selva”, compartió. “Pero no es cierto, es realmente la mujer y ella es muy fuerte y muy independiente. Y leona era un nombre hermoso que se me ocurrió de la nada. Así que es una especie de apodo, pero no la llamo así todos los días. Era como un símbolo”.