Belinda anuncia que participará de un nuevo reality show, en medio de la polémica entre Nodal y Balvin

Belinda ha estado en boca de todos desde su ruptura con Christian Nodal. Es que la cantante no ha parado de ganar reconocimiento en el mundo del entretenimiento desde que decidió seguir adelante con su vida, sin opinar sobre las polémicas que Nodal comentaba de ella. Actualmente, su ex-novio se vio envuelto en un enfrentamiento contra el colombiano J Balvin, quien hizo referencia a su separación con Belinda. Sin embargo, la también actriz no se ha manifestado al respecto y prefirió dar lugar a sus nuevos proyectos.

La artista de 32 años es furor tras el estreno de la serie de Netflix "Bienvenidos a Edén", donde se puso en la piel de África, y para la cual grabó las canciones “Edén” y “Colorblind”. Además, la española naturalizada mexicana es ovacionada en las redes sociales por sus fotografías modelando para promocionar productos estéticos y de joyería. Pero eso no es todo, porque recientemente Belinda dio la noticia de que también participará en un reality show que llegará a México. Este lleva el nombre de “Divina Comida” y también participarán otras importantes figuras del entretenimiento, como Dulce María y Karol Sevilla.

Belinda subió una historia en su cuenta oficial de Instagram en la que anunció su participación en el nuevo reality que llega al servicio de streaming de HBO. "Me encanta poder compartirles este proyecto divertidísimo llamado Divina Comida que hice para HBO Max y que muy pronto podré compartirles más. Estén muy atentos. Les va a encantar", comentó la artista emocionada.

Qué veremos en Divina Comedia

Desde que Belinda publicó que será parte de un nuevo reality de HBO Max, la intriga acerca de qué veremos comenzó a surgir. Se trata de la versión mexicana del famoso programa culinario "Come Dine With Me", distribuido por ITV Studios a nivel mundial, que llevará el nombre de Divina Comida. En el programa, habrá otras celebridades mexicanas que serán parte de los invitados a cuatro cenas en donde cada host luchará por llevarse el título al “mejor anfitrión”.

Cada noche, uno de los cuatro anfitriones participantes deberá organizar una cena de tres tiempos en su propio hogar. Los invitados disfrutarán de la velada y la comida, y al final calificarán la comida y la experiencia, hasta determinar a un ganador por semana. En el reality veremos a diferentes celebridades y hasta comediantes entre el elenco para hacer el reality más divertido. Los participantes son: Belinda, Emmanuel, Karol Sevilla, Rafa Márquez, Itati Cantoral, Margarita “Diosa de la Cumbia”, Faisy, María León, Erik Rubin, Dulce María, Alex Lora, Verónica Toussaint, José Ángel Bichir, ManuNa, Michelle Rodríguez y Carlos Gatica.

Según la plataforma de contenidos, el programa se estrenará a finales del 2022.