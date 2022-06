J Balvin contra Nodal: todos las claves para entender el enfrentamiento entre los artistas

Christian Nodal y J Balvin han estado en boca de todos en las últimas horas, a raíz de las publicaciones que hizo el artista colombiano en su cuenta de Instagram, generando una nueva controversia en la escena musical. Es que Balvin subió a su feed una foto de sí mismo comparándose con el cantante de regional mexicano, dejando en claro que el look capilar que tienen es muy parecido. “Encuentra las diferencias”, escribió el reggaetonero que también etiquetó a Nodal.

J Balvin subió una publicación en la que compara el nuevo look de Christian Nodal con el suyo. FOTO: Instagram @jbalvin

Por su parte, el intérprete de “Adiós Amor” no se quedó callado y le respondió a Balvin en historias lo que pensaba. Así, Christian resaltó las diferencias musicales entre las carreras de ambos diciendo: “Yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo”. En cuanto a la fotografía que se hizo viral, Nodal expresó: “Que tu foto la elegiste y la mía la subió la prensa”.

Pero el enfrentamiento no terminó ahí, puesto que Nodal subió otra historia cantando un fragmento de la Session #49 de Bizarrap y Residente, en la que el puertorriqueño arremete contra Balvin por ser “hipócrita”. En la historia de Instagram, Christian aparece cantando la frase: “Esto lo hago pa’ divertirme”.

Poco tiempo después, el reggaetonero replicó la jugada de Nodal al publicar un video en el que se lo ve usando un filtro de Belinda y expresando: “Yo lleno todos mis conciertos, pero el sentido de la foto era que se ve-linda, se ve-linda (Belinda)”, haciendo referencia a la ex pareja de Christian. Luego, Balvin aseguró haber amanecido bromista para no quedar mal con el público, haciendo creer que todo no fue más que una broma.

Sin embargo, el cantante de 23 años se puso frente a la cámara del celular para decir lo que opinaba de todo el enfrentamiento: “Miren mi gente, este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas”. Además, Nodal tildó a Balvin de hipócrita al vender un mensaje de paz pero vivir discutiendo con otros colegas: “No tiene nada de coherente que este cabr*n tiene un documental hablando de paz, de la salud mental, de vibras y energías, pero en su cuenta que tiene millones de seguidores subió una foto para que hagan burla de mí”.

Finalmente, Christian aseguró estar recuperándose de su ruptura con Belinda y que, a raíz de lo que hizo Balvin, le dedicaría una nueva canción con “tiradera”, tal como lo hizo Residente en marzo pasado. “Y como todos saben, no soy nada bueno para hablar, por eso mismo ahorita voy para la cabina y voy a grabar algo bien ching*n que pienso sacar esta noche si todo sale bien o mañana temprano o mañana en la noche para este compa que no ha aprendido, te dio una patada en el cul* Residente y parece que te gustó”, expresó con enojo Nodal.

La nueva canción saldría a la luz este jueves 2 de mayo a las 12 del medio día (horario de México), según lo confirmó el artista en su cuenta oficial de Instagram.