Qué es de la vida de los actores de Beverly Hills, 90210 hoy

La serie de televisión juvenil Beverly Hills, 90210 se transformó en un clásico. Varios programas han intentado reproducir su historia y éxito, pero ninguno ha logrado el mismo efecto que tuvo el original sobre el público.

Basado en la conmoción que experimentó la familia Walsh de un pequeño pueblo al mudarse de Minneapolis a Beverly Hills, California, la historia ha permanecido en la memoria de las personas a lo largo de los años. Es por eso que queremos recordar qué ha sido de la vida de algunos de los protagonistas.

Los protagonistas de Beverly Hills, 90210 hoy en día

Jason Priestley

El actor canadiense interpretó a un rompecorazones de la escuela secundaria Brandon Walsh de 1990 a 2000, y se fue al comienzo de la novena temporada mientras su personaje viajaba a muchos lugares del mundo por su carrera en el periodismo.

Priestley, quien ha interpretado a Matt Shade en Private Eyes de Global TV desde 2016, regresó a su antiguo código postal 90210 cuando el cuasi-reinicio de seis episodios de la serie se emitió en Fox en agosto de 2019. Tiene una hija, Ava, y un hijo, Dashiell, con su esposa Naomi Lowde-Priestley, con quien se casó en 2005.

Shannen Doherty

Famosa por causar problemas en el set, Doherty interpretó a Brenda, la obstinada y aspirante a actriz gemela de Brandon Walsh, de 1990 a 1994. Aunque su personaje abandonó el programa físicamente, se la mencionó como la pareja de Dylan hasta la temporada 9, cuando anunció que se habían separado.

Luego, la actriz pasó tres años en el éxito de CW Charmed, pero dejó el programa en 2001 debido a una disputa rumoreada con su coprotagonista Alyssa Milano.

Se casó y se divorció dos veces (Rick Salomon, Ashley Hamilton) antes de conocer y enamorarse de su esposo Kurt Iswarienko, con quien se casó en 2011.

Doherty luchó con problemas de salud en 2015, cuando reveló que le habían diagnosticado cáncer de mama. Para 2017, estaba en remisión, pero en febrero de 2020 anunció que el cáncer había regresado y estaba en etapa IV. Profesionalmente, repitió su papel de Brenda Walsh en 90210 durante algunos episodios y se unió a sus coprotagonistas de OG para el renacimiento de BH90210.

Doherty formó parte del breve reinicio de Heathers de 2018 y también apareció en Dancing With the Stars en 2010. Tras el fallecimiento de Perry, apareció en Riverdale en octubre de 2019 como tributo a su difunto amor en pantalla. Todavía actúa y protagonizó varias películas en 2021.

Tori Telling

A los 17 años, la actriz interpretó a la virginal Donna Martin durante la serie. Más tarde admitió que fue elegida para el papel gracias a su padre, el difunto Aaron Spelling, quien creó el exitoso programa.

En 2006, consiguió su propia serie de telerrealidad, Tori & Dean: Sweet Home Hollywood, que se centró en su vida con su esposo Dean McDermott y sus ahora cinco hijos. También tuvo un papel en una nueva versión de su película de culto de 1996 “Lifetime, Mother, May I Sleep With Danger?”.

Durante el breve programa BH90210 de 2019, Spelling bromeó sobre la historia de luchas financieras de ella y su esposo. Y dos años después reveló que ya no duermen en la misma cama y que él no estaba incluido en la tarjeta de Navidad de su familia.

Luke Perry

El icónico actor interpretó al inquietante rebelde adolescente Dylan McKay, y el primer amor de Brenda Walsh, de 1990 a 2000. McKay también estuvo vinculado sentimentalmente con Kelly Taylor y Valerie Malone en el programa. Beverly Hills, 90210 fue una gran plataforma para muchos de los artistas que participaron.

Después de 90210, el padre de dos hijos subió al escenario en la producción teatral del West End de Londres de When Harry Met Sally junto a Alyson Hannigan. Más tarde interpretó a un recluso en Oz de HBO, tuvo un papel de estrella invitada como un observador de aves gay en Will & Grace y consiguió un papel protagónico como Linc Stark en John From Cincinnati.

Sin embargo, su segunda gran oportunidad llegó en 2017, cuando fue presentado como Fred Andrews, un miembro principal del elenco en el éxito de CW Riverdale, antes de su fallecimiento en marzo de 2019.

¿Qué otro actor de Beverly Hills, 90210 recuerdas?