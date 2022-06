Este es el grado de estudios de Berta Vázquez de Bienvenidos a Edén

La vida de la actriz Berta Vázquez ha sufrido un cambio repentino luego de debutar en el cine. El camino que la esperaba no fue nada fácil. Con suerte, la actriz hispano ucraniana ha logrado encontrar el equilibrio en su vida. Descubrimos algunos interrogantes como cuáles fueron sus estudios, cómo piensa y demás.

Ella misma, hace muy poco tiempo, salió a contar en primera persona de lo que se trata la actuación en su vida. Actualmente, Berta Vázquez tiene 30 años. Su nombre completo es Birtukan Tibebe. Es una actriz hispano ucraniana de origen etíope que se hizo muy conocida principalmente por haber interpretado a Rizos en la serie Vis a vis.

Además, vale recordar que participó en la película Palmeras en la nieve junto a Mario Casas y Adriana Ugarte. Sin embargo, ahora está en el foco de atención, tras su destacado papel en Bienvenidos a Edén.

Entre sus compañeras Amaia Salamanca y Ana Mena, Berta Vázquez se destaca con su personaje enigmático, solitario y misterioso. Dentro de un gran reparto de actores, 'Bienvenidos a Edén', la serie de Netflix España, está siendo furor con un viaje al paraíso que acabará siendo lo que menos se imaginan.

Cuáles son los estudios de Berta Vázquez

Fue en 1987 que Berta Vázquez comenzó sus estudios de actuación, televisión y cine. Se graduó años después de ir a la Universidad de Gallaudet. Ella misma se considera una joven "mayor". Antes de que le llegara la fama, pasó por estudiar danza y también música, como concursante en el programa La voz.

Desde pequeña le ha gustado involucrarse en el mundo literario. Durante una entrevista confesó que desde los 8 o 9 años les regalaba poemas a sus tíos. Lo tenía como un hobby. Llegó a rellenar una libreta a los 11 años, como su primer poemario, y se lo regaló a su madre para Navidad. Ya como adulta, escribe en sus momentos de reflexión y sobre las cosas que le van sucediendo en la vida.

Grado de estudios de Berta Vázquez de Bienvenidos a Edén

¿Es más actriz que escritora?

A la joven le han preguntado si la llenaba ser más escritora que actriz, a lo que respondió que es diferente. El oficio de actriz lo siente como muy bello, aunque es una profesión compleja porque muchas veces, no todo depende de uno. Así es que lo diferenció con escribir, que según ella depende de uno mismo 100%.

A sus 30 años, se considera una mujer que está en pleno proceso de espíritu libre. "No he tenido grandes complejos, pero sí ratos en los que me he obsesionado con mis pies, con mis orejas, con cosas así...", confesó. Leyenda

En cuanto a la popularidad que ha adquirido en los últimos años y ahora con su aparición en la exitosa serie Bienvenidos a Edén, dijo: "Soy una persona reservada y sentí como una invasión a mi persona a mi vida. No quería ser antipática con la gente y hacía cosas que no me apetecían en ese momento".

