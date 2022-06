¿Qué edad tenía Cameron Diaz cuando filmó la película La máscara?

En 2014, Cameron Diaz hizo su debut como actriz en la película La Máscara. Nunca se imaginó las oportunidades que le abriría este papel en Hollywood y todo lo que vendría en su carrera, convirtiéndose en una de las estrellas más codiciadas del mundo del espectáculo.

Cameron Diaz fue modelo con Elite Model Management desde que estaba en la escuela secundaria, y, sin ninguna experiencia en la actuación, hizo su debut cinematográfico junto a Jim Carrey en la película de comedia estadounidense, La Máscara, en 1994.

La película se estrenó el 29 de julio de 1994, cuando Cameron Diaz tenía 21 años. Nacida el 30 de agosto de 1972 en San Diego, California, cumplió 22 años el 30 de agosto de 1994.

Cameron Diaz no fue la primera opción para La Máscara

La joven actriz no fue la primera opción del director Chuck Russell. Planeaba contratar a la fallecida Anna Nicole Smith para el papel, pero cambió de opinión después de conocer a la Playmate del año de 1993.

Aunque era encantadora y burbujeante, no creía que Anna Nicole Smith tuviera otras cualidades que eran necesarias para interpretar el papel.

La directora de reparto, Fern Champion, se reunió con Cameron Diaz por recomendación de un agente de Elite. Al conocerla, sintió que tenía una simpatía atrapante.

Una vez que el director de cine estadounidense, Charles “Chuck” Russell, vio a Cameron Diaz leer el guion para el papel, decidió elegirla como Tina Carlyle a pesar de su falta de experiencia como actriz.

Además de Anna Nicole Smith, se consideró para el papel a Vanessa Williams, Caprice Bourret y Kristy Swanson. Se convenció al estudio de elegir a Cameron Diaz luego de una serie de llamadas y sesiones de improvisación con Jim Carrey. Cameron Diaz supo ponerse en el papel de Tina Carlyle.

Después de este papel, y trás haberse convertido en un sexsimbol, demostró que su talento era único. Fue así que se consagró antes de llegar al 2000 como una gran actriz, formando parte de películas como “Feeling Minnesota'' (1996), “La boda de mi mejor amigo” (1997), ”There's Something About Mary” (1998), “Being John Malkovich” (1999) y “Any Given Sunday” (1999).

Aunque, sin dudas, “La Máscara” será el papel por el que todos siempre la recordaremos.