Cobayo o conejillo de Indias: todos los cuidados que necesita esta mascota para vivir bien

Las personas pueden elegir una gran variedad de mascotas, que van más allá de los perros y gatos, para tener una compañía en la vida diaria. Actualmente, muchos individuos eligen animales de compañía como los loros, peces y hasta roedores como los cobayos o conejillos de Indias. En el último caso, se trata de pequeñas mascotas que han ganado más fama en el último tiempo.

Los cobayos también son conocidos en otras regiones del mundo como “cuy”, “cuyo”, “acure” o “güimo”. Es una especie híbrida doméstica de roedores de la familia Caviidae, provenientes de la región andina de América del Sur. Los cuidados que necesita esta mascota para vivir saludablemente son muy sencillos. Si te interesa este animalito peludo como mascota del hogar, presta atención a cada uno de los cuidados que debes tener con él.

Cuidados esenciales de un cobayo

Según Experto Animal, los cobayos son mamíferos gregarios, es decir, “un animal que vive con otros miembros de su especie, en colonias formadas por diversos individuos”. Esto demuestra que son animales que necesitan compañía y socialización para poder vivir plenamente. Por esto, siempre se recomienda tener más de un cobayo para que crezca satisfaciendo sus necesidades sociales. Además, como dueño procura darle atención y cariño.

Otro punto importante para el cuidado de esta mascota, es ofrecerle un espacio de tranquilidad, ya que son propensos a sufrir estrés y ansiedad en sitios con mucho ruido o frente a un cambio de rutina. En relación a esto, también es fundamental otorgarles un gran espacio para que puedan recrearse y moverse libremente. Si no cuentas con un patio trasero y deseas tenerlo dentro de casa, puedes buscar una jaula apropiada a su tamaño y sacarlo para que camine algunas veces en el día.

La asociación Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals asegura que es necesaria una jaula de mínimo 120 x 60 x 45 centímetros por cobayo. Si tenemos varias cobayas el espacio deberá ser mayor. Dentro, puedes colocar virutas de madera para el suelo, un pequeño dispensador de agua y su comida. El agua debe ser renovada a diario y se recomienda que la jaula se limpie una vez a la semana.

Uno de los problemas de salud que suelen sufrir los cobayos tiene que ver con el sobrepeso. Por esto, sacarlos para que caminen, corretean y jueguen en un lugar seguro es fundamental. También puedes armarles circuitos con premios de comida.

Respecto a la alimentación, los cobayos son roedores 100% herbívoros, por lo que todo lo que comen son frutas y verduras. Muchos veterinarios recomiendan proporcionarles heno para aportar la fibra que necesita el animal. Además, suelen comer el césped, por lo que deberás tener cuidado de que no lo coma por completo.

Las verduras que comen las cobayas son, principalmente, todas las de color verde. Entre ellas encontramos las lechugas, acelga, repollo, por ejemplo. Además, son verdaderas fanáticas de los tomates y zanahorias.

¡Listo! Ya sabes cuáles son los cuidados básicos de los conejillos de Indias. ¿Te animas a tener uno?