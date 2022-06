Qué es lo que más le falta a Julio Iglesias

Si hablamos de cantantes de habla hispana populares, Julio Iglesias lideraría el ranking. En 1983 fue reconocido como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo y en 2013, como el artista latino que más música ha vendido en la historia. Hoy, se lo considera como el intérprete europeo con más éxito comercial a nivel internacional.

No por nada la Academia Americana de la Grabación le otorgó el Grammy Lifetime Achievement Award. Este es un reconocimiento sumamente especial de los Premios Grammy para aquellos intérpretes solistas, o en grupo, que durante su vida han contribuido de manera sobresaliente en el campo del registro discográfico.

"Los americanos son muy complicados para dar Grammys a los latinos; de hecho, no se los dan a nadie, y eso me sorprendió muchísimo. Un Grammy a la carrera es muy importante para mí porque me reconcilia con muchas cosas", indicó Iglesias en diálogo con El País.

Al igual que a todos, el tiempo pasa para Julio Iglesias y en la misma entrevista que brindó al periódico español, reconoció: "Es lo que más me falta y lo más bonito que tiene la vida".

Luego, expresó: "El tiempo no lo podemos parar, pasa inexorablemente y va dejando huellas, y estas huellas, cuando son tan bonitas como las que la vida me está dejando, es de agradecer completamente todas las cosas que han pasado en tu vida. Pero el tiempo es inexorable y se va, y ahora subir las escaleras es más costoso, bajarlas es más difícil. Antes yo bajaba más rápido, subía un poco más lento. Ahora voy al contrario: subo más rápido que bajo, porque tengo miedo de caerme".