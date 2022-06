Impensado: Ángela Aguilar reveló cuál es la cábala que la llevó al éxito

Ángela Aguilar, cantautora mexicana, a sus cortos 18 años de edad ha logrado ser una de las referentes más importantes de la cultura musical mexicana. La “princesa del regional mexicano”, tiene un gran talento vocal y una presencia en el escenario que la han llevado a lo alto. En 2018, interpretó la inolvidable pieza “La Llorona” en los Premios Grammy Latino, impresionando a millones de personas.

La nieta del “Charro de México” se ha convertido en una influencer en las redes sociales, sumando casi 9 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Allí, la cantante de “Ahí donde me ven” sube fotografías luciendo los mejores looks y promocionando sus canciones. A pesar de que sus fanáticos la admiran por su gran talento, Ángela adjudica su indudable éxito a una extraña cábala que dejó boquiabierto a todo el mundo.

Ángela Aguilar tiene algunos ritos a seguir para asegurar su éxito. Foto: archivo.

La increíble cábala que tiene Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reapareció en sus redes sociales y comenzó a realizar historias contando cuál fue la causa de su lejanía con Instagram. La artista explicó que la razón por la que no había estado dando señales en las redes es porque se la había pasado “metida en el estudio” preparando nuevas canciones que encantarán a sus fanáticos.

Luego, la joven intérprete agradeció sus siete nominaciones a los Premios Juventud 2022, asegurando estar súper emocionada por asistir a la gala de premiación que se llevará a cabo el próximo 21 de julio. Ángela Aguilar está nominada en las categorías de “Artista Femenino”, “Mejor canción Regional Mexicana”, “Mejor Fusión Regional Mexicana”, Álbum de la Juventud Femenino”, “Álbum Regional Mexicano del año”, “Quiero más” y “Mejor Fandom”.

En seguida, la hija menor de Pepe Aguilar explicó su relación con el número 7, que se ha convertido en un número de la suerte para llevar su carrera al éxito. “No saben lo felices que estamos y estoy con estas siete nominaciones, perdón pero siento que el número siete me acompaña mucho porque en Premios Lo Nuestro también fueron siete nominaciones, ahorita son siete nominaciones, el cumpleaños de mi mamá es el 7 de diciembre, el de mi papá el 7 de agosto, el de mi hermana el 7 de abril, como que hay muchos sietes en la familia y estoy muy contenta”, comentó emocionada Ángela.

El número 7 no es la única cábala de Ángela Aguilar, pues previamente ha demostrado ser una mujer de supersticiones y de ritos que no pueden faltar antes de sus conciertos: "Mi incienso es de palo santo, tengo mis piedritas, vayan a ver mis piedritas. Cada una tiene un significado especial, no les voy a contar porque si les cuento ya no es especial, pero me acompañan en mi gira y en mi camerino pido flores blancas, agua, fruta y Maruchan".