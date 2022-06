El Chavo del 8: cómo fue el triste final de Rubén Aguirre, quien interpretó al Profesor Jirafales

Rubén Aguirre alcanzó la fama mundial con su interpretación del emblemático Profesor Jirafales, personaje fundamental de El Chavo del 8. A pesar del rotundo éxito y del cariño que recibió por parte de sus fanáticos gracias a su trabajo, su carrera terminó de una forma trágica y fugaz. Luego de un accidente de tránsito, Aguirre quedó enfermo y sin dinero, lo que años más tarde desembocó en su lamentable fallecimiento.

El icónico y querido actor mexicano nació el 15 de junio de 1934 en Saltillo, localidad del estado mexicano de Coahuila. Su muerte llegó dos días después de haber cumplido 82 años, el 17 de junio de 2016. Así es que, hoy se cumplen seis años del fallecimiento de Rubén Aguirre, por lo que recordamos cómo fue su historia de vida, llena de gloria y, posteriormente, de tristeza.

El éxito de Rubén Aguirre en la actuación

Rubén Aguirre estudió algo muy alejado de la actuación y llegó a recibirse de ingeniero agrónomo en su juventud. Sin embargo, su pasión por la televisión pudo más e hizo todo lo posible para conseguir su primer trabajo en Televisa. En esa importante cadena televisiva Aguirre trabajó como un ejecutivo que se encargaba de buscar nuevos talentos. Así fue cómo entrevistó a Roberto Gómez Bolaños, quien lo cautivó con su talento hasta darle una oportunidad como humorista.

Rubén Aguirre falleció a los 82 años. Foto: Revista Hola

Chespirito empezó a tener éxito en la pantalla chica con sus programas Los Supergenios de la Mesa Cuadrada y Chespirotadas. Al ver esto, Aguirre le pidió participar en sus shows a lo que, sin dudarlo, Gómez Bolaños accedió. Entonces, Rubén comenzó a actuar los sábados con su colega, lo que provocó malestar en Televisa, ya que los productores le impidieron hacer ambas cosas a la vez. En consecuencia, el actor prefirió quedarse con Chespirito ya que sabía que tenía gran potencial.

Con el estreno del Chavo del 8, allá por 1971, el querido intérprete construyó al Profesor Jirafales, el inolvidable profesor escolar de la vecindad del chavo. Se caracterizaba por llevar un sombrero oscuro, un ramo de rosas para su amada Doña Florinda, fanático de tomar té y de llevar un cigarro entre sus dedos. Jirafales se convirtió en un personaje único por frases y muletillas como su inolvidable “Ta, ta, ta... ¡ta!”, “Después de usted”, “¡Doña Florinda!”, “Oye Lucas, sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos”.

El Chavo del 8 fue un éxito a nivel internacional. Foto: Archivo

En las producciones de Chespirito, Aguirre no sólo personificó al Profesor Jirafales, sino que también se puso en la piel del Rufino Rufián para El Chapulín Colorado; interpretó a Lucas Tañeda en Los Chifladitos; y fue el Sargento Refugio Pazguato en la serie de El Chompiras.

No obstante, su papel más importante fue el que realizó en el Chavo del 8, que lo marcó de por vida. “El Profesor Jirafales es un personaje al que quiero mucho porque fue el que me internacionalizó. Gracias a Jirafales he visto como me piden autógrafos los chicos de la Quinta Avenida de New York y los de Ushuaia”, aseguró Rubén Aguirre.

El triste final del Profesor Jirafales

Luego del final del Chavo del 8, Rubén inició su propio circo y recorrió con él varias ciudades. Después del éxito, en 2007, la vida del actor dio un giro devastador, llevándolo a perder su salud y estabilidad económica. Es que, junto a su esposa Consuelo de los Reyes, con la que tuvo siete hijos, sufrió un grave accidente de tránsito. Rubén quedó en silla de ruedas y se vio obligado a dejar los escenarios tras 46 años de carrera.

Desde el terrible accidente, la carrera y salud del artista empeoró. En 2014, comenzó a sufrir complicaciones por una diabetes y fue hospitalizado por dolores de columna y cálculos. “De un día a otro se le fueron las fuerzas y ahora está sin moverse, no puede ni darse la vuelta en la cama y habla poco. La diabetes lo tiene así”, comentó la mujer de Rubén.

Fue la madrugada del 17 de junio de 2016 cuando el actor Édgar Vivar, que interpretó al Señor Barriga, confirmó la noticia del fallecimiento de Rubén Aguirre a través de Twitter, conmoviendo a todo el mundo del espectáculo.