Un ex niño promesa, que brilló en la serie infantil "Cebollitas", ahora apunta contra Ricardo Montaner

“La voz Argentina” es un concurso de talentos emitido por Telefe, adaptación local de la franquicia internacional de concurso de canto “The Voice” que fue creada por el productor de televisión neerlandés John de Mol y tuvo adaptaciones en diversos países del mundo. Recientemente uno de los participantes del programa mantuvo una importante discusión con el reconocido jurado, Ricardo Montaner.

El que quizás sea el mayor éxito de la televisora argentina Telefe, "La voz Argentina", siempre da tela para cortar; en 2022, se anunció la producción de una cuarta temporada que se estrenó el 5 de junio del mismo año. Es así que actualmente los jurados y coachs del programa, Lali Esposito, Mau y Ricky, Soledad y Ricardo Montaner, se encuentran conformando actualmente sus equipos y seleccionando participantes. Sin embargo nadie esperaba que Montaner tuviera un duro cruce con un participante.

Todo se debe a Leonardo Centeno, actor de Cebollitas. El artista participó en el programa y tras no quedar seleccionado se mostró en desacuerdo con la devolución del jurado de “La voz Argentina”, especialmente con Ricardo Montaner.

Leonardo interpretó la canción “Tears in Heaven” de Eric Clapton y ningún de los jurados se dio vuelta para seleccionarlo. Fue allí que Ricardo le explicó por qué él no lo eligió para que siga en carrera. Sobre ello afirmó: "Si nos hubiésemos dejado llevar por la gran canción que cantaste, yo estoy seguro que todos nos hubiésemos dado la vuelta. Es una canción infinita, hermosamente sentida y la historia además es muy fuerte. Siento que el estilo en el que cantaste la canción no es un estilo que te pertenezca...".

Imagen: Ciudad Magazine

A ello, Ricardo Montaner añadió: "Yo estoy buscando a alguien que cante diferente, totalmente distinto, sin adoptar personalidades de acuerdo a la canción que esté cantando", le dijo el jurado. Es así que Leandro se mostró en desacuerdo con los jurados de “La Voz Argentina” y declaro: "Casi todo lo que me dijeron lo entendí, hay una cosa que no comparto y fue lo que me dijo Ricardo Montaner. Me dijo que había cantado con un estilo que no me pertenecía. Lo único que hice fue cantar con el estilo que me pertenece, te puede gustar o no...". Luego en en “Mitre Live” afirmó: "Es una voz rasposa con un estilo y yo canto así. Creo que me quiso decir otra cosa, él no conocía mi estilo, él podría haber dicho que no le gusta mi estilo pero el estilo me pertenece porque es el estilo que tengo yo".