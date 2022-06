Romina Malaspina acaparó toda la atención con esta fotografía en la playa

Romina Malaspina irrumpió nuevamente en los medios en el 2020 cuando comenzó a conducir uno de los noticieros de Canal 26. En ese momento, su radical cambio físico y sus llamativas prendas llamaron la atención de todos. Si bien ya era conocida por su paso por la casa más famosa de la televisión argentina, no fue hasta hace poco que se instaló en boca de todos.

Hoy, se encuentra alejada de la pantalla chica pero no hay quien no hable de ella. Tanto sus dichos, como sus publicaciones en Instagram están en el centro de todas las miradas. Recientemente, estuvo en el ciclo radial de Ulises Jaitt y se refirió a su nuevo trabajo: el de las criptomonedas.

"Cuando recién me mudé a Buenos Aires no tenía plata. Empecé mi vida trabajando de lo que me gusta, pero hay momentos que son difíciles", comenzó diciendo y continuó: "Hay una infinidad de posibilidades en todo lo que es el mundo de las criptomonedas, del metaverso, de los NFT. Son términos muy nuevos que seguramente habrán escuchado mucho, porque es todo lo que está surgiendo en los últimos años".

Romina Malaspina

También, habló de un tema que genera mucha polémica. "Yo soy provida, pero para los asesinos estoy a favor de la pena de muerte", expresó y señaló: "Si mató a 10 personas y ¿para qué querés esa oportunidad?, ¿te va a sumar? No. Y lo que no suma resta, es como un poquito eso".

Ahora, en su última publicación en la red, Malaspina acaparó toda la atención con una fotografía en la playa. "Los últimos modelos de bikinis que usé en Miami. Las amé", escribió junto a la instantánea en la que se la ve sentada en la arena de Florida.

