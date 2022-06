Netflix: estas películas van a emocionar a papá en su día

Netflix siempre representa una gran oportunidad para un encuentro ya sea con amigos o amigas, pareja, familia, o si preferís para distraerte en solitario. Pero cuando se conmemoran días como el del próximo domingo en el que se celebra el Día del Padre, Netflix puede convertirse en una instancia más de los festejos y homenajes, ya que en su catálogo hay diferentes películas en cuyas tramas los papás son los protagonistas. Te contamos cuáles pueden ser.

Netflix: películas para ver en el Día del Padre

Paternidad: Netflix ofrece la conmovedora historia real de un padre soltero. Kevin Hart se aleja del comediante para mostrar su faceta dramática. Y lo hace protagonizando la trama dirigida por Paul Weitz (Un gran chico) que lleva a la pantalla Two kisses for Maddy: a memoir of loss and love, libro donde Matt Logelin retrata cómo fue el primer año de su vida después del nacimiento de su hija y la muerte de su esposa.

En busca de la felicidad: basada en una historia real, Will Smith interpreta a Chris Gardner, un joven padre de familia, que está tratando de ganarse la vida. Nunca ha tenido un trabajo estable y se pasa los días haciendo malabares. Su mujer en cambio, va en contra de la forma que tiene para salir adelante. Un día, harta de todo, decide abandonar a Chris y a su hijo de cinco años, Christopher.

Mentiroso, Mentiroso: Jim Carrey encarna a Fletcher Reede, un abogado ambicioso y sin escrúpulos, que utiliza la mentira como un medio habitual de trabajo. Su hijo de cinco años, harto de promesas incumplidas, pide un deseo el día de su cumpleaños, que su padre no pueda mentir durante veinticuatro horas.

Hoy sí: en este film Jennifer Garner y Edgar Ramírez protagonizan una historia que muestra cómo una pareja se compromete a hacer por un día todo lo que sus hijos les pidan. Se trata de una positiva comedia de Netflix para disfrutar en familia.

Recuérdame: Robert Pattinson interpreta a Tyler, un joven rebelde de Nueva York que tiene una tensa relación con su padre (Pierce Brosnan) desde que una tragedia separó a su familia. Tyler no creía que nadie pudiera comprender realmente por lo que estaba pasando, hasta el día en que conoció a Ally (Emilie de Ravin) a través de un insólito giro del destino.

Están todos bien: Robert De Niro interpreta a un jubilado viudo, que quiere juntar en torno a su mesa a sus cuatro hijos por la comida de Navidad. Al ver que ninguno de ellos se presenta no se lo piensa dos veces a la hora de emprender un viaje para visitarlos, y es entonces cuando se da cuenta de que la vida de los que siempre han sido sus pequeños no es para nada tal y como se la contaban por teléfono.