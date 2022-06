La hija de "El Puma" José Luis Rodríguez, Lilibeth rompe el silencio sobre su padre y no se guarda nada

En general José Luis Rodríguez, “El Puma”, omite hablar de su vida privada; pero esto no ha hecho que el foco en más de una ocasión se pose sobre él. Lo cierto es que por más que no sea de su agrado, en su familia hay ciertos asuntos sin resolver; un ejemplo de esto es quien se autodenomina “El Puma Junior”, un supuesto hijo no reconocido de José Luis, que el cantante siempre ha dicho es hijo de su hermano. Pero sin dudas el caso más doloroso es el de sus dos hijas con Lila Morillo, Lilibeth y Liliana.

En más de una ocasión, tanto Liliana como Lilibeth Morillo han exclamado no saber por qué su padre un día se alejó de ellas. A propósito del dolor que esto ha causado en las hijas de José Luis Rodríguez, Lilibeth ha compuesto una canción dedicada a su padre; por este motivo fue entrevistada por el programa argentino “Intrusos” conducido por Flor de la V, donde fue consultada por su nuevo sencillo dedicado a “El Puma”.

En la entrevista, comentó que por azar se encontró con su padre “El Puma” José Luis Rodríguez, fue ahí que tuvo la oportunidad perfecta para juntar coraje y decirle lo que sentía por él. "Yo te sigo amando, yo sigo orando por ti, y él me dijo 'malo sería que no lo hicieras'", narró sobre lo que pudo decirle en su encuentro Lilibeth Morillo.

Precisamente así es como inicia esta nueva canción dedicada a José Luis Rodríguez, por lo que Lilibeth no temió en confesar que de sus más de 100 canciones que lleva compuestas esta es sin dudas la más especial de todas.

Al ser consultada sobre la distancia que hay entre “El Puma” y sus dos hijas, Lilibeth Morillo afirmó que la razón de esta situación debería ser consultada con José Luis Rodríguez. Luego procedió a contar cómo fue la despedida entre ambos. "Un buen día yo recibo un texto de él, que me dice que se va a retirar. Yo entiendo que se va a ir a un retiro espiritual, y resulta que se retiraba de mi vida. No me dijo por qué. Nunca más me escribió y nunca supe de él", confesó la hija de José Luis Rodríguez ante la incredulidad de quienes estaban en el set televisivo y los televidentes.