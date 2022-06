Las duras criticas que recibió Kourtney Kardashian por el cabello de su hijo de 7 años

Kourtney Kardashian, empresaria y personalidad de televisión estadounidense, recientemente se ha vuelto tendencia a causa del extraño peinad de su hijos. Su fama se debe a su aparición en programas de televisión junto a su familia: “Keeping Up with the Kardashians”. En 2005 la socialité protagonizó un reality show, “Filthy Rich: Cattle Drive” para recaudar fondos.

Kourtney y sus hermanas son populares en las redes sociales, de ahí deriva la mayor parte de sus ingresos, de sus publicaciones en Instagram, Facebook y Twitter. Debido a ello la más reciente imagen de su hijo, Reign Disick, se viralizó de inmediato. Reign es hijo de Kourtney con Scott Disik, aunque actualmente la celebridad se encuentra en una relación con Travis Barker .

Kourtney Kardashian comenzó a salir con Scott Disick en 2006 y en 2009 nació su primer hijo, Mason Dash Disick. En 2012 Kourtney dio a luz a su segunda hija, Penelope Scotland Disick y en 2014, nació Aston Disick. Tristemente en 2015 la revista “E! News” informó que la pareja se había separado debido a los problemas de Disick con el alcohol y sus salidas a fiestas.

Actualmente Kourtney Kardashian está casada con el baterista de “Blink-182”, Travis Barker. Reign Disick de 7 años se ha mostrado con su último peinado y ha recibido diversos comentarios a causa de ello. Los fanáticos de la socialité adjudican la influencia del peinado al estilo Barker de la década de 2000.

Imagen: Page Six

Un mohawk fue un peinado característico de Travis Barker, de 46 años, durante un período en la década de 2000 mientras saltaba a la fama junto a sus compañeros de banda “Blink-182”. Skye Hoppus, la esposa del compañero de banda de Barker, Mark Hoppus, comentó las fotos con tres emojis de mano de rock and roll y la estrella del pop-punk Avril Lavigne comentó con varios corazones. Kourtney Kardashian y Barker se casaron frente a familiares y amigos en Italia a fines de mayo, una semana después de casarse legalmente en Santa Bárbara, California. Tuvieron una ceremonia de boda en Las Vegas un mes antes sin una licencia de matrimonio.