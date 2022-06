Fue una niña promesa de la actuación y estrella en "Chiquititas", hoy rompe el hielo y habla de como fue trabajar con Cris Morena

Daniella Mastricchio es una actriz y cantante argentina quien se hizo conocida por su papel de Sol Rivera en la exitosa telenovela infantil “Chiquititas” producida por Cris Morena. En la serie, Sol Rivera era una niña que había perdido a su madre, y cuyo padre la había abandonado al nacer, por lo que queda a cargo de la mejor amiga de su madre, Belén Fraga, interpretada por Romina Yan. Junto a Belén se va a vivir al hogar de huérfanos en el que Belén trabaja.

Después de cuatro años interpretando a Sol Rivera, a finales de 1998, Daniella Mastricchio se retiró de “Chiquititas”. Entre 1999 y 2000, la actriz fue invitada a “Sábado Bus” junto a sus ex-compañeros de la tira. En 2001, participó del último capítulo de “Chiquititas”, junto a otros viejos actores de la novela. Ese mismo año, fue convocada por Cris Morena para el especial “Chiquititas de Oro”, en donde ella y los personajes más destacados y queridos de todas las temporadas se reunieron para recibir el premio “Chiquititas de Oro”.

“Chiquititas” fue una serie argentina emitida por Telefe y producida por Cris Morena, desde 1995 hasta 2001; protagonizada por Romina Yan y Agustina Cherri. La telenovela fue la de mayor duración en la historia de la televisión argentina con más de mil episodios. Además, contó con seis temporadas teatrales que superaron el millón de espectadores, convirtiéndose en récord en la historia del teatro de ese país. La tira contó con una variada mercadotecnia que incluyó varios discos musicales que alcanzaron importantes ventas. Durante su emisión, el programa ha ganado varios Premios Martín Fierro, Gardel y un Grammy Latino.

Daniela Mastricchio recientemente reveló cómo eran los momentos de las grabaciones de la telenovela después de lo que fue la denuncia de varios "Cebollitas" por maltrato y agresiones físicas. Sobre ello, la actriz afirmó: “Depende el valor o el significado de lo que para uno signifique la palabra exigencia, para mí es real que estuvo pero yo soy muy auto exigente pero marcaron mi historia grande, me formó con la responsabilidad y la producción fue equitativa desde la exigencia hasta la contención”.

Imagen: Instagram Daniella Mastricchio

“Todo tiene sus pro y contras, cuando sos chiquito no te das cuenta de la exposición que tenés en ese momento. Hoy es distinto, en ese momento no había redes sociales y eso ayudaba a que quedaba todo ahí en la intimidad. El termómetro era el teatro y ahí te dabas cuenta de la repercusió. Lo otro no lo padecí y lo implementé en mi vida personal. Nunca vi ningún tipo de maltrato a una compañera”, agregó Daniela Mastricchio sobre su paso por “Chiquititas”. La actriz afirmó: "obviamente había un nivel de exigencia muy elevado como cada producción de Cris Morena. No sé qué le habrá pasado a este chico. Tampoco escuché algo cercano".