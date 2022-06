Como utilizar el poder del olfato canino para educar a tu perro

Hoy en día nos preocupamos mucho, algunos hasta demasiado, por la protección de nuestros perros, sobre todo cuando son cachorros. El miedo y la sobre protección consiguen que muchos animales no aprendan por sí mismos. Una gran obsesión es controlar lo que comen. No pasa nada. Calma. Tu perro no va a comerse todo lo que encuentre, siempre utilizará el olfato.

Tu perro aprende por instinto qué puede comer si se encuentra con algo que parece comestible, suele seguir un patrón: lo va a oler, el olfato es muy importante para detectar cualquier anomalía en la comida y el de los perros es muy poderoso. Dependiendo de cómo huela el objeto, el perro hará lo siguiente.

Si el perro siente en su olfato un olor le recuerda a algo que ya ha comido y no le sentó mal ni sabía a algo raro, luz verde. Si el olor del objeto no le es familiar, es probable que pruebe un pedazo pequeño. Espere. Y si no le sienta mal comerá más. Si el objeto huele a algo que le sentó mal en el pasado o que no le gustó, se alejará todo lo posible.

Hay que tener en cuenta que la forma ideal de educar a un perro sería a través de su madre. Por desgracia, nos gustan tanto cuando son tan pequeños que los separamos demasiado pronto y nos volvemos sobre protectores con ellos, pero debemos recordar siempre que tu mascota utilizará el olfato que le sirve para su supervivencia.

Imagen: Instagram Perrito más Lindos

Lo mejor que podemos hacer por nuestro perro es darle libertad y dejar que se equivoque por sí mismo, siempre bajo nuestro control por supuesto. Si tenemos miedo de que se envenene podemos mostrarle la comida aplicando la regla del olfato, estos son principios que funcionan junto con un adiestramiento positivo. Sin prohibirle nada, vigilando su aprendizaje, tal y como haría una madre.

Por ejemplo, muchos perros reaccionan mal al sabor del limón. No es un alimento venenoso, pero sí que les puede sentar mal en altas cantidades. Verás como automáticamente lo rechazan la segunda o tercera vez que lo encuentren tal como lo muestra el video.